Trump abre as portas para asilo político de Bolsonaro nos EUA, diz advogada

O presidente Donald Trump abriu as portas para um asilo político de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, afirmou Priscila Caneparo, advogada especialista em direito internacional, ao UOL News, do Canal UOL.

Nessa fala do Trump, ele fica falando retoricamente e de maneira contínua sobre o posicionamento do Bolsonaro. E aí a gente tem um duplo entendimento. O primeiro, estão abertas as portas para que o Bolsonaro peça asilo político nos Estados Unidos, isso é evidente.

Desde o momento que o Trump começou a reiteradamente falar sobre o Bolsonaro, falar que ele é um homem honesto, que está sendo feito uma caça às bruxas, a gente precisa entender que já existe uma válvula que o Bolsonaro peça de fato um asilo político nos Estados Unidos.

Lembrando sempre que esse asilo político pode ser pedido tanto em território dos Estados Unidos, como na embaixada dos Estados Unidos em Brasília.

Então a gente vai ver justamente qual vai ser a responsabilidade, principalmente o respaldo do STF para lidar com essa situação, que para mim está claro e evidente.

Priscila Caneparo, advogada

A especialista em direito internacional disse ainda que a intromissão do presidente Donald Trump no sistema brasileira talvez seja o primeiro passo para interferir no sistema eleitoral nacional em 2026.



O segundo ponto dentro dessa mesma retórica, é justamente que os Estados Unidos eles estão tendo uma intromissão, nesse mandato do Trump, em alguns sistemas eleitorais, não diretamente, mas diretamente, e talvez esse seja o primeiro passo para interferir no sistema eleitoral brasileiro de 2026.

Então se abre por assim dizer uma retórica, já que o Brasil está com o processo viciado, que está uma caça às bruxas da oposição nesse momento, em relação principalmente ao Bolsonaro e família e demais apoiadores, que a gente pode sim prospectar alguma interferência, ainda que indireta dos Estados Unidos, frente ao processo eleitoral brasileiro em 2026. Isso a gente tem que ficar atento.

Priscila Caneparo, advogada

