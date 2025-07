Testamos tênis Puma com infusão de nitrogênio: 'Me ajudou a melhorar tempo'

O mercado de tênis para corrida tem tanta variedade que fica até difícil escolher entre tantos modelos e linhas —ainda mais para quem está chegando agora nesse universo. Tem opções com ou sem placa, voltados para trilhas ou asfalto, treinos de velocidade ou longas distâncias, além dos que prometem bom custo-benefício.

A minha escolha para me acompanhar nos treinos foi o Puma Electrify Nitro 4. Após correr cerca de 30 km com ele, conto os principais pontos positivos e de atenção do modelo. Confira:

O que gostei

Conforto e ajuste. Além do visual —o meu é branco com detalhes coloridos nas laterais—, o tênis me agradou bastante nos pés. Com forma mais estreita do que outros tênis que já testei, como o Olympikus Corre 3, segui a recomendação e escolhi um número acima do que costumo usar para dar mais conforto na hora da corrida.

Nas duas primeiras rodagens senti o modelo um pouquinho apertado nas laterais, mas essa sensação foi embora logo nos treinos seguintes. Ele apresenta ajuste firme, mas confortável. Acredito que o tênis precisava só lacear um pouco.

Respirável. O modelo tem um cabedal (parte do tênis que recobre o pé) de malha fina e respirável. Durante os treinos longos sob sol forte, não senti meus pés esquentando na região da sola e nem sobrando. Isso me deu bastante segurança ao correr.

A sola PumaGrip está presente na linha intermediária Electrify Nitro quanto nas linhas mais avançadas Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Amortecimento e performance. O Electrify Nitro 4 não tem entressola com placa de carbono, portanto não é considerado um "supertênis". Mas logo no primeiro uso, senti a eficiência da espuma Nitro (EVA com infusão de nitrogênio), que oferece bom retorno de energia e amortecimento. Ela me ajudou a correr mais rápido, sem exigir tanto esforço.

Em uma rodagem de 9 km contínuos com o tênis, concluí o treino com um dos meus melhores tempos desde quando comecei a correr, há pouco menos de um ano. E eu não senti minhas pernas e pés muito cansados, como acontecia quando corria longas distâncias com o Corre 3 da Olympikus. A espuma do tênis foi mais firme, mas ela "solta" mais com o tempo, sendo mais estável e responsiva nos treinos.

A sola PumaGrip é outro acerto da marca, tanto que está presente na linha intermediária Electrify Nitro e nas linhas mais avançadas como Velocity, Deviate e Fast-R. Eu corri em superfícies secas e molhadas, como calçadas, esteiras e cimento, e gostei da tração.

Lingueta acolchoada. Utiliza o mesmo material mesh (malha perfurada) respirável do cabedal. É costurada em um dos lados para evitar que escorregue e dobre durante a corrida.

Tênis para diferentes tipos de treino. Após correr cerca de 30 km com o Electrify Nitro 4, acredito que ele seja indicado para diferentes tipos de treino: corridas leves e moderadas na esteira e asfalto, tiros curtos e intercalados, caminhadas e trilhas mais leves.

Puma Electrify Nitro 4 tem um cabedal de malha fina e respirável Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Pontos de atenção

Forma estreita. A região do antepé é mais justa, então quem tem pés mais largos pode sentir desconforto nas primeiras rodagens, especialmente se usar o número exato. Na dúvida, faça como eu e compre um número acima do habitual.

Fácil de sujar. O modelo branco com detalhes coloridos é chamativo e estiloso, mas suja com muita facilidade. Eu tinha ciência de que isso aconteceria quando comprei essa cor, mas não esperava que sujasse tão rápido.

Para quem vale a pena?

O Electrify Nitro 4 vale a pena para quem está entrando na corrida e quer um tênis intermediário com conforto, leveza, durabilidade e uma resposta de energia mais avançada. Para quem está buscando melhorar o tempo nas provas curtas e quer um modelo confiável, o tênis da Puma é uma escolha certeira.

