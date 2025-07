Tarifas são 'empurrãozinho' para aprovação de anistia, diz Flávio Bolsonaro

Do UOL, em São Paulo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou hoje que vê as tarifas anunciadas pelo presidente americano Donald Trump para produtos brasileiros nesta semana como "um empurrãozinho" para aprovação pelo Congresso do projeto de anistia que favorece seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e aliados.

O que aconteceu

Aprovação de "anistia ampla, geral e irrestrita" seria "gesto importante", afirmou Flávio. Ontem, ele já havia defendido o mesmo ponto em outra entrevista. Para o senador, o Brasil não tem como fazer frente às tarifas anunciadas por Trump e atribuídas pelo americano a uma suposta perseguição a Bolsonaro. As declarações foram dadas à GloboNews.

Para a gente fazer o nosso dever de casa, para acelerar o que a gente é obrigado, que já deveria ter feito há muito tempo aqui no Brasil, que é uma anistia, por exemplo. A gente tem que esperar ter algum empurrãozinho do lado de fora? Porque, na prática, é o que está acontecendo.

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador

"Fizeram piadinha do trabalho do Eduardo Bolsonaro", disse Flávio sobre o irmão. Recentemente, Eduardo se mudou para os EUA para reforçar articulações para que o governo americano se manifestasse em relação ao processo contra Bolsonaro.

Senador afirmou que ficou "surpreso" com taxação de 50% para produtos brasileiros. Após o anúncio na última quarta, diversos setores da economia brasileira se posicionaram publicamente contra a medida. O presidente Lula (PT) deve criar um comitê de emergência para tentar resolver a situação.

Em uma carta a Lula, Trump informou que a taxação entra em vigor em 1º de agosto. Segundo o americano, a medida se deve aos "insidiosos ataques às eleições livres, e à liberdade de expressão dos americanos (como recentemente ilustrado pela Suprema Corte Brasileira)".

"Ninguém está feliz"

Segundo Flávio, ninguém está feliz com o que está acontecendo com o Brasil. "Eu estou aqui angustiado, estou preocupadíssimo", afirmou. "O Brasil, no fim das contas, não vai ter condições de negociar."

Alexandre de Moraes foi alvo de novas críticas por parte de Flávio. O senador afirmou que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) "vem atropelando todos os direitos e garantias constitucionais". Moraes é relator do processo no qual Jair Bolsonaro é acusado de participar de uma tentativa de golpe de Estado.

Senador evitou criticar Tarcísio de Freitas (Republicanos). Flávio disse que o governador de São Paulo "está no papel dele" ao defender uma saída via negociação para a questão da tarifa, mas afirmou que essa alternativa tem, para ele, "pouca chance de resolver" o problema.

Bolsonaro só se manifestou sobre medida 24 horas após o anúncio. Em nota ontem no X (antigo Twitter), o ex-presidente reiterou seu "respeito e admiração" pelo governo americano e atribuiu tarifas a "afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre".

"Isso jamais teria acontecido sob o meu governo", afirmou Bolsonaro. Segundo ele, a suposta perseguição do Poder Judiciário não se limita a ele, mas abrange "milhões de brasileiros que lutam por liberdade e se recusam a viver sob a sombra do autoritarismo". "O Brasil caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional".

Juristas discordam da avaliação do ex-presidente. Consultados pelo UOL, eles afirmaram que o processo do qual Bolsonaro é alvo segue as regras previstas pela lei brasileira e não enxergam indícios de perseguição na forma como a Justiça tem agido.