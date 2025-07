Tarcísio se encontra com enviado dos EUA: 'Vamos abrir diálogo'

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou hoje que se reuniu com o encarregado de negócios da Embaixada dos EUA no Brasil para buscar diálogo sobre as tarifas de 50% do país aos produtos brasileiros.

O que aconteceu

Tarcísio disse que se reuniu com Gabriel Escobar, representante do governo americano. "Conversamos sobre as consequências da tarifa para a indústria e agro brasileiro e também o reflexo disso para as empresas americanas."

Governador mencionou diálogo após manifestar apoio a Trump. "Vamos abrir diálogo com as empresas paulistas, lastreado em dados e argumentos consolidados, para buscar soluções efetivas. É preciso negociar. Narrativas não resolverão o problema. A responsabilidade é de quem governa."

Possível nome para herdar o capital político de Bolsonaro, Tarcísio admitiu impacto negativo da taxação sobre produtos paulistas. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, São Paulo é o estado nacional que mais exporta produtos para os Estados Unidos: foram US$ 13,8 bilhões em 2024.

Governador paulista publicou mensagem criticando presidente Lula pelo anúncio de Trump. Na rede social X, ele escreveu quarta-feira à noite, pouco depois do anúncio do tarifaço, que o presidente "colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado", afirmou. "Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema".

Embaixada disse que reunião entre Escobar e o governador faz parte de "cooperação bilateral". Segundo a assessoria de imprensa da Embaixada, São Paulo é o estado com maior concentração de investimento americano no Brasil. "Ressaltamos que diplomatas americanos se reúnem regularmente com governadores brasileiros", afirmou na nota. "A Embaixada dos EUA promove os interesses das empresas americanas e a cooperação bilateral."

Anúncio de Tarcísio é tentativa de conduzir ação de negociação sem conflitar com bolsonaristas, aponta especialista. Segundo o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Marco Antônio Teixeira, a fala do governador expõe um recuo do tom inicialmente adotado contra o governo. "Trata-se de um cálculo eleitoral. Agiram de forma afoita e agora estão olhando a opinião pública e ajustando", diz ele.

Alvo de críticas após apoio a Trump

Governador se tornou alvo de críticas na manhã de ontem na capital paulista. Ele afirmou que o Brasil precisa "deixar de lado as questões ideológicas, o revanchismo e as narrativas" para negociar com os Estados Unidos. "São Paulo é um grande exportador de produtos industriais e tem nos Estados Unidos seu principal destino. Isso afeta diretamente empresas como a Embraer, por exemplo", afirmou.

Tarcísio mudou agenda prevista para a tarde da ontem e viajou a Brasília. Sem outros compromissos oficiais previstos no dia, ele foi se encontrar com Bolsonaro na capital do país. O governador publicou no X um vídeo ao lado do ex-presidente. "Sempre bom estar ao seu lado, presidente", afirmou.

Ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) e o governador de São Paulo trocaram farpas ontem. "Ou uma pessoa é candidata a presidente, ou é candidato a vassalo", disse o petista, em crítica a Tarcísio. Para o ministro, o governador "errou muito" ao responsabilizar Lula pela ação do norte-americano. "Não há espaço no Brasil para vassalagem, desde 1822 isso acabou. Então o que você está fingindo aqui? Ajoelhar diante de uma atitude unilateral, sem nenhum fundamento econômico? Sem nenhum fundamento político?", declarou o petista, em entrevista ao Canal do Barão, no YouTube.

"Cabe a ele falar menos e trabalhar mais", rebateu Tarcísio. "Primeiro, ele tem que cuidar da economia. Se ele cuidasse da economia, estaria indo bem", disse, em entrevista coletiva nesta manhã na capital paulista. O governo precisa "de narrativa para esconder a própria incompetência", acrescentou.

Trump anunciou que taxará em mais 50% os produtos importados do Brasil pelo que considerou perseguição judicial a Bolsonaro (PL). Em carta enviada ao presidente Lula (PT), o norte-americano disse que o Brasil está "atacando a democracia e a liberdade de expressão" no julgamento de Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. Ele também falou que pode reconsiderar a decisão, que começa a valer em 1º de agosto, se o Brasil mudar de posição.

Lula disse que não aceitará interferência estrangeira. Ele convocou uma reunião de emergência com ministros e divulgou uma nota, em que reafirmou que o Brasil "é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém". "O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da Justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais", escreveu.