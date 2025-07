Tarcísio se reúne com representante da embaixada dos EUA no Brasil para discutir tarifas

BRASÍLIA (Reuters) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reuniu-se na manhã desta sexta-feira em Brasília com o encarregado de Negócios da Embaixada dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar, com quem tratou sobre o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sobretaxar em 50% os produtos brasileiros.

"Conversamos sobre as consequências da tarifa para a indústria e agro brasileiro e também o reflexo disso para as empresas americanas. Vamos abrir diálogo com as empresas paulistas, lastreado em dados e argumentos consolidados, para buscar soluções efetivas", disse Freitas, em postagem nas redes sociais.

"É preciso negociar. Narrativas não resolverão o problema. A responsabilidade é de quem governa", reforçou ele.

São Paulo é o Estado brasileiro que mais exporta para os EUA.

Em nota, a assessoria de imprensa da Embaixada do Brasil nos EUA confirmou o encontro de Escobar com Tarcísio, dizendo que São Paulo é o "Estado com a maior concentração de investimento americano no Brasil".

"Ressaltamos que diplomatas americanos se reúnem regularmente com governadores brasileiros", disse. "A Embaixada dos EUA promove os interesses das empresas americanas e a cooperação bilateral."

Em carta enviada a Lula na quarta-feira anunciando a taxação de 50% sobre os produtos brasileiros, Trump vinculou a medida à sua insatisfação com o tratamento que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem recebido do Supremo Tribunal Federal (STF), entre outras questões.

Ainda na noite de quarta, o governador paulista, que é aliado de Bolsonaro, atribuiu a responsabilidade pelo tarifaço de Trump ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse que o petista havia colocado "sua ideologia acima da economia".

Tarcísio foi ministro de Jair Bolsonaro e é tido como um potencial candidato a presidente em 2026. Na quinta, durante sua passagem por Brasília, o governador reuniu-se pessoalmente com o ex-presidente.

(Reportagem de Ricardo Brito)