Tarcísio apaga foto em que apoiava Trump e aparecia com boné do MAGA

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apagou nesta sexta-feira, 11, publicação em seu perfil no Instagram em que usava boné símbolo da campanha de Donald Trump. O acessório possuía o lema do presidente republicano: Make America Great Again (Faça a América Grande de Novo), com abreviação MAGA.

Tarcísio deletou a foto, que estava desde janeiro em suas redes sociais, após a sobretaxa de 50% dos produtos brasileiros pelos EUA e depois de ser ironizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que em entrevista concedida para a RecordTV, nesta quinta-feira, 10, pediu que o governador "não tente esconder chapeuzinho do Trump".

"O senhor Tarcísio pode tirar, não vai tentar esconder o chapeuzinho do Trump não, Tarcísio, pode ficar mostrando para a gente saber quem você é. Está cheio de lobo em pele de carneiro", disse o presidente.

Tarcísio culpou Lula pelas taxas, mas depois pediu negociação

Lula e Tarcísio são possíveis concorrentes na corrida presidencial de 2026. No mesmo dia do anúncio do tarifaço, na quarta, 9, o governador paulista culpou o presidente pelas taxas.

"Lula colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação", escreveu em seu perfil no X (antigo Twitter).

No dia seguinte, Tarcísio citou novamente sobre o tema, mas pediu bom senso e negociação, "temos que deixar de lado as questões ideológicas, o revanchismo e as narrativas". São Paulo pode ser o Estado mais afetado pelas novas taxas de Trump.

Ainda nesta quinta, o governador de São Paulo se reuniu com Jair Bolsonaro e afirmou por meio do seu perfil no X que é "sempre bom" estar ao lado do ex-presidente.

Bolsonaro foi citado por Trump na carta informando o governo brasileiro sobre as novas taxas. O presidente norte-americano afirmou que a forma como "o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado no mundo, é uma desgraça internacional". Aliados do ex-presidente têm usado as tarifas para negociar anistia.