Sueco Elanga deixa Nottingham Forest e assina com Newcastle

O clube inglês Newcastle anunciou nesta sexta-feira (11) a contratação do atacante sueco Anthony Elanga, de 23 anos, procedente do também inglês Nottingham Forest, em uma transferência estimada pela imprensa britânica em 60 milhões de euros (R$ 390 milhões, na cotação atual).

O atacante formado no Manchester United superou a marca de 100 jogos disputados na Premier League depois de dois anos no Forest, clube para o qual marcou 6 gols e deu 11 assistências na última temporada do Campeonato Inglês.

Em St. James' Park, Elanga jogará ao lado de seu compatriota e companheiro de seleção da Suécia, o atacante Alexander Isak.

Elanga assinou um contrato "de longa duração" com o Newcastle, explicou o clube, sem dar detalhes concretos nem informar o valor da operação.

Segundo a imprensa inglesa, a transferência está avaliada em 52 milhões de libras esterlinas (R$ 390 milhões), às quais poderiam ser acrescidos 3,5 milhões de euros (R$ 22 milhões).

jta/dr/ag/rpr

© Agence France-Presse