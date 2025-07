STOXX 600 recua após Trump ampliar guerra comercial; tarifas da UE em foco

Por Sukriti Gupta e Sanchayaita Roy

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa recuava nesta sexta-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou suas ameaças tarifárias contra a União Europeia, enquanto os investidores aguardavam uma possível carta sobre tarifas para o bloco.

O índice STOXX 600 caía 0,97%, a 547,58 pontos, mas estava a caminho de registrar um ganho semanal.

Trump disse na quinta-feira que a UE poderia receber uma carta sobre tarifas até sexta-feira, colocando em dúvida o progresso das negociações comerciais entre Washington e o bloco.

Ele também anunciou uma tarifa de 35% sobre todas as exportações do Canadá a partir de 1º de agosto e sugeriu uma tarifa geral de 15% ou 20% sobre outros países, acima da atual taxa básica de 10%.

"A UE vem negociando com os EUA sobre as tarifas setoriais e também sobre as tarifas recíprocas... todos esperavam que houvesse um acordo comercial melhor, mas agora parece que o resultado será pior", disse Jochen Stanzl, analista-chefe de mercado da CMC Markets.

A medida contra o Canadá, apesar de semanas de negociações, levanta questões sobre as discussões entre a UE e os EUA.

Trump, cuja onda global de tarifas desde o início de abril tem prejudicado as empresas, ampliou sua guerra comercial nesta semana, estabelecendo novas tarifas sobre vários países, junto de uma tarifa de 50% sobre o cobre.

Os bancos europeus lideraram as quedas gerais, caindo 1,3%.

Por outro lado, o setor de energia atingiu uma máxima de mais de duas semanas, subindo 0,4%, depois que a BP divulgou uma produção maior do que a prevista no segundo trimestre.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,62%, a 8.920 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX caía 1,06%, a 24.198 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 perdia 1,04%, a 7.819 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 1,44%, a 39.945 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,92%, a 1.012 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,23%, a 7.730 pontos.