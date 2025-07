S&P 500 recua em relação a recordes, conforme tarifas pioram humor do mercado

Por Noel Randewich e Pranav Kashyap

(Reuters) - Wall Street encerrou em baixa nesta sexta-feira, com a Meta pressionando o índice S&P 500, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou sua ofensiva tarifária contra o Canadá, ampliando a incerteza em torno da política comercial dos EUA.

O S&P 500 caiu 0,33%, para 6.259,75 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq cedeu 0,22%, para 20.585,53 pontos. O Dow Jones perdeu 0,63%, para 44.371,51 pontos.

Na quinta-feira, Trump intensificou seu ataque tarifário contra seu parceiro comercial, dizendo que os EUA imporão uma tarifa de 35% sobre importações vindas do Canadá no próximo mês e planejam impor tarifas gerais de 15% ou 20% sobre a maioria dos outros parceiros comerciais.

O S&P 500 recuou em relação ao recorde registrado no dia anterior, com a cautela prevalecendo depois que Trump impôs, na quinta-feira, tarifas de 50% sobre o Brasil e enquanto a União Europeia se prepara para uma possível carta de Trump com detalhes sobre novas tarifas.

"O aumento da retórica em torno das tarifas, o que vimos esta semana em relação ao Brasil e ao Canadá, certamente está elevando o nível de ansiedade", disse Michael James, operador de vendas de ações da Rosenblatt Securities. "As pessoas ficaram um pouco mais acostumadas com a falta de manchetes negativas sobre tarifas, e fomos lembrados de que o quadro tarifário ainda existe."

As ações da Nvidia subiram 0,5%, atingindo um recorde, elevando sua "valuation" para US$4,02 trilhões.

Na semana, o S&P 500 caiu 0,3%, o Dow Jones perdeu cerca de 1% e o Nasdaq recuou 0,1%.