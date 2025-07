Serviços voltam a operar em patamar recorde em maio de 2025, afirma IBGE

O setor de serviços voltou a operar em maio no patamar recorde da série histórica, que tinha sido alcançado também em outubro de 2024, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os Serviços prestados às famílias estavam 7,2% abaixo do pico de outubro de 2013, enquanto os serviços de informação e comunicação operavam 0,5% aquém do patamar recorde de fevereiro de 2025. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 11.

Os Serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 3,4% abaixo do recorde de dezembro de 2014, e os Transportes funcionavam em patamar 3,4% abaixo do ápice registrado em março de 2023. O segmento de Outros serviços estava 13,3% aquém do auge de janeiro de 2012.

Revisões

O IBGE revisou o desempenho do volume de serviços prestados em abril ante março, de uma alta de 0,2% para uma elevação de 0,4%. A taxa de março ante fevereiro foi revista de elevação de 0,4% para alta de 0,3%.