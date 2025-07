Sonha com um celular dobrável? Entenda as diferenças e confira opções

Do Guia de Compras UOL

Nesta semana, a Samsung realizou o evento Galaxy Unpacked, em Nova York, onde apresentou as principais novidades do seu ecossistema. A edição teve como foco o lançamento de uma nova geração dos smartphones dobráveis da marca: Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7, que chegam ao Brasil no dia 24 de julho.

E a Samsung não está só nesse universo de celulares que se dobram. Honor, Huawei, Motorola e OPPO também têm seus smartphones dobráveis. Mas, afinal, por que as empresas seguem investindo nesse mercado?

O fato é que o mercado de smartphones está maduro: todos os telefones se parecem, têm funções semelhantes e atualizações anuais cada vez menos empolgantes. E não dá para negar que os celulares dobráveis chamam a atenção, geram buzz e dão destaques essas marcas.

Os dobráveis beberam na fonte da nostalgia dos flip phones dos anos 2000 e também inauguraram uma nova categoria de produto que, em vez de ficar menor, se transforma praticamente em um tablet.

Quais são os tipos de dobráveis?

Podemos dividir os celulares com telas que se dobram que já estão sendo vendidos para o consumidor final em três categorias:

1. Flip (concha)

Lembra celulares antigos de sucesso, como o Motorola V3, e se dobram na vertical. São compactos e amigos de bolsos/bolsas pequenas, uma vez que têm uma tela externa para visualizar rapidamente conteúdos, responder mensagens e tirar fotos. Exemplo de linhas: Samsung Galaxy Z Flip, Motorola Razr e OPPO Find N3 Flip.

Pontos positivos : estilo (modelos assim costumam aparecer em filmes, novelas e séries), portabilidade e selfies (é possível usar a câmera principal para isso com o aparelho fechado).

: estilo (modelos assim costumam aparecer em filmes, novelas e séries), portabilidade e selfies (é possível usar a câmera principal para isso com o aparelho fechado). Ponto negativo: bateria costuma ser menor do que a de modelos tradicionais.

2. Fold (livro)

Os dobráveis estilo fold tentam resolver um dilema antigo: ter telas grandes (ótimas para vídeos, multitarefa e leitura) sem carregar um trambolho no bolso.

Eles se dobram na horizontal e você tem um celular que pode se transformar em uma espécie de tablet a qualquer momento, como nas versões Samsung Galaxy Z Fold, Huawei Mate X, Xiaomi MIX Fold, Honor Magic V3 e OPPO Find N3.

Pontos positivos : multitarefa, produtividade e consumo de conteúdo.

: multitarefa, produtividade e consumo de conteúdo. Pontos negativos: caros e ainda volumosos no geral --mas a indústria está focada em oferecer dobráveis estilo fold cada vez mais finos e leves.

3. Trifold (com mais de uma dobra)

Os celulares trifolds oferecem três formas diferentes de uso e ainda são inacessíveis para a maioria da população. No Brasil, o Huawei Mate XT, único modelo da categoria vendido para o consumidor final, foi lançado oficialmente por R$ 33.000.

Esses ainda não estão amplamente disponíveis, mas mostram que o futuro dos dobráveis pode ir além do que já temos.

Celular dobrável é para você?

Se você procura inovação tecnológica, precisa fazer edição de conteúdo direto no celular, quer uma tela grande para multitarefa ou design diferenciado, esses modelos fazem sentido com certeza.

Agora, se o seu foco é custo-benefício, usabilidade básica e durabilidade mais segura, o telefone com tela dobrável é um produto de nicho.

