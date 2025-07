Redução do IOF ocorreu no governo Lula, mas foi decretada por Bolsonaro

Do UOL, no Rio

Uma imagem que compara os valores do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) entre os governos do ex-presidente Jair Bolsonaro e do atual presidente, Lula, circula sem o contexto completo.

Foi um decreto assinado no governo Bolsonaro, em 2022, que levou à redução do IOF a partir do ano seguinte, no início do mandato do petista. Ou seja, não foi Lula que promoveu essa redução.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

Uma imagem é compartilhada com as seguintes frases: "IOF com Bolsonaro: 6,38%. IOF hoje: 3,5%. Compartilhe a verdade".

Por que é distorcido

Decreto do governo Bolsonaro reduziu IOF para operações cambiais. Em 2022, último ano do mandato do então presidente, foi assinado um decreto para zerar alíquotas de IOF sobre operações de câmbio gradualmente até 2029 (aqui). A medida também previa a redução das alíquotas sobre transações com cartão de crédito no exterior a partir de 2023. A redução gradual do IOF era uma das condições para o ingresso do Brasil na OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

De 2011 a 2023, imposto sobre compras internacionais no crédito era de 6,38%. Em 2023, passou a 5,38%, e em 2024, a 4,38%. O percentual de 6,38% para compras internacionais foi instituído durante o governo Dilma (PT) e não foi modificado nos governos seguintes até a alteração em 2022.

Bolsonaro elevou alíquota para operações de crédito em 2021. À época, a justificativa era aumentar a arrecadação para custear o Auxílio Brasil.

O que é IOF? O imposto incide sobre compras no exterior, empréstimos, previdência e cartões de crédito internacionais.

Imposto está no meio da crise entre governo e Congresso. A Câmara derrubou os decretos presidenciais que determinavam o aumento da alíquota do IOF. Entre maio e junho, o governo federal publicou dois decretos e duas medidas provisórias aumentando as alíquotas do IOF para diversas operações financeiras. Por exemplo, a alíquota para compras com cartões de crédito, débito e pré-pagos internacionais subiu de 3,38% para 3,5%. Operações de crédito para pessoa jurídica do tipo risco sacado, antes isentas, passaram a ter taxação de 0,0082% ao dia.

STF suspendeu decretos e determinou conciliação. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu todos os decretos sobre mudanças na cobrança do IOF e convocou uma reunião de conciliação entre o governo Lula e o Congresso para o dia 15 de julho.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos, Reuters e Estadão Verifica.

