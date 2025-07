Quem é a brasileira que está desaparecida há 20 dias em Portugal

Imigrante há mais de quatro anos em Portugal, Francisca Maria Sousa, 44, está desaparecida desde o dia 20 de junho. O caso da brasileira, que vivia na Vila de Tabuaçu, é investigado pela Polícia Judiciária de Portugal.

'Cheia de sonhos'

Francisca trabalhou por mais de dez anos como técnica de enfermagem e instrumentadora cirúrgica no Rio de Janeiro. Segundo o irmão Antônio Sousa, ela fez parte da equipe de um renomado médico e construiu fortes laços com colegas e profissionais da área de saúde. "Mesmo após sair do Brasil, deixou amigos preocupados, inclusive médicos que estão nos ajudando agora", conta.

É descrita por familiares e amigos como uma mulher de bom coração, responsável e afetuosa. "Minha irmã é uma pessoa especial, sempre solidária, que gostava de ajudar os outros", diz o irmão, que viajou de São Luís a Portugal para acompanhar o caso de perto.

Maranhense se mudou para Portugal em 2021, após visitar uma amiga portuguesa e se encantar com o país. Segundo Antônio, ela passou um mês com a amiga Manoela, que havia trabalhado com ela no Brasil. Encantada com o estilo de vida, decidiu morar em Portugal.

Ela sempre falava para mim que a gente tem descendência de portugueses. Às vezes ela dizia: 'Cara, é sonho, e a gente quando tem sonho não fica quieto enquanto não realiza'. Então ela buscou o sonho dela e conseguiu realizar. Antônio Sousa, irmão da brasileira

Francisca vivia em Vila de Tabuaçu, onde trabalhava em um restaurante e havia conquistado residência legal. Ela também estava em processo para tirar a carta de habilitação portuguesa e, segundo a família, planejava visitar o Brasil nos próximos meses.

Último contato com família foi no dia 20 de junho, por volta das 13h30. "Todos os dias ela falava com nossa mãe por chamada de vídeo ou mensagem, não falhava um dia sequer", diz Antônio. Na última ligação, no dia 20 de junho, ela parecia bem e prometeu ligar mais tarde. A brasileira, no entanto, não voltou a fazer contato.

Nesse dia foi o estopim. Entramos em desespero e seguimos aflitos até agora, sem uma notícia, sem nada. Antônio Sousa, irmão da brasileira

Amiga de Francisca, Kelly Cristina Tom não acredita que ela iria embora sem aviso prévio. "Conheci a Francisca em 2016, trabalhamos juntas em uma rede hospitalar. É chocante saber que desapareceu. Ela era bem organizada, nunca sumiria assim."

Francisca Maria Sousa Imagem: Arquivo pessoal

O que aconteceu

Namorado da brasileira foi quem avisou a sogra sobre o sumiço. De acordo com a mãe, ele relatou que Francisca não respondia a mensagens nem atendia ligações. Antes disso, teria questionado sobre uma suposta traição envolvendo um homem chamado "Paulo", com quem Francisca teve um breve relacionamento em 2023.

Chefe de Francisca alertou as autoridades locais após ela não comparecer ao trabalho. Ele também foi até a residência da funcionária, mas não a encontrou. O caso foi inicialmente investigado pela Guarda Nacional Republicana e bombeiros, sem sucesso nas buscas.

Polícia Judiciária de Vila Real assumiu o caso. A família tenta contato com as autoridades portuguesas e aguarda posicionamento. O irmão de Francisca viajou ao país com ajuda de uma vaquinha organizada por amigos e familiares.

Francisca planejava visitar a família no Brasil entre julho e agosto. "Estou com o coração acabado e cheio de esperança de ver minha filha voltar", disse a mãe em vídeo publicado nas redes sociais.