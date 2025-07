Queda na produção de São Paulo tem maior impacto negativo sobre indústria nacional, diz IBGE

A queda de 0,8% na produção da indústria de São Paulo, em maio ante abril, exerceu a maior influência negativa sobre a média global da indústria nacional no período. A produção industrial paulista acumulou uma perda de 2,5% em dois meses seguidos de recuos. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Na comparação com abril, com ajuste sazonal, a produção industrial paulista atinge sua segunda taxa negativa consecutiva, acumulando perda de 2,5% no período, e, com esse resultado, encontra-se 0,6% abaixo do seu patamar pré-pandemia, estabelecido em fevereiro de 2020. Além disso, o setor extrativo também contribuiu para esse comportamento negativo em maio. Já nas comparações interanuais, frente a maio de 2024 e no acumulado no ano, o setor farmacêutico é o que mais influencia negativamente", apontou Bernardo Almeida, técnico da pesquisa do IBGE, em nota oficial.

A indústria de São Paulo operava em maio em patamar 22,1% abaixo do pico de produção atingido em março de 2011.