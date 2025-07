Quais eram os cheiros na Roma antiga? Acredite, bem ruins

O rugido da multidão na arena, a agitação do fórum romano, os grandes templos, o exército romano de vermelho com escudos e armaduras reluzentes —quando as pessoas imaginam a Roma antiga, geralmente pensam em suas imagens e sons. No entanto, sabemos pouco sobre os aromas daquela época.

Não podemos, é claro, voltar no tempo e cheirar para descobrir. Mas os textos literários, os vestígios físicos de estruturas, objetos e evidências ambientais (como plantas e animais) nos oferecem pistas.

Então, quais seriam os cheiros da Roma antiga?

Ao descrever os odores das plantas, o autor e naturalista Plínio, o Velho usa palavras como iucundus (agradável), acutus (pungente), vis (forte) ou dilutus (fraco).

Podemos presumir com segurança que, em muitas áreas, Roma era provavelmente muito suja e malcheirosa. Os proprietários de imóveis não costumavam conectar seus banheiros aos esgotos de então, talvez temendo incursões de roedores ou odores.

Os esgotos romanos eram mais parecidos com bueiros e serviam para levar a água parada para longe das áreas públicas.

Em latrinas e fossas domésticas e públicas, coletavam fezes para fertilizantes e urina para o processamento de tecidos. Também eram usados recipientes portáteis (como comadres), que depois podiam ser esvaziados em fossas.

Esse processo de eliminação de resíduos era apenas para aqueles que podiam se dar ao luxo de morar em casas; muitos moravam em espaços pequenos e não domésticos, apartamentos mal mobiliados ou nas ruas.

Um cheiro comum na cidade romana vinha dos animais e dos resíduos que eles geravam. As padarias romanas frequentemente usavam grandes moinhos de pedra de lava (ou "querns") girados por mulas ou burros. Além disso, havia o cheiro de animais de carga e gado sendo trazidos para a cidade para abate ou venda.

Os grandes "degraus" que ainda são vistos nas ruas de Pompeia provavelmente serviam para que as pessoas pudessem atravessar as ruas e evitar a feculência variada que cobria as pedras do calçamento.

O descarte de cadáveres (animais e humanos) não era padronizado. Dependendo da classe da pessoa que havia morrido, as pessoas poderiam muito bem ser deixadas ao ar livre sem cremação ou sepultamento.

Os corpos, potencialmente em decomposição, eram uma visão mais comum na Roma antiga do que agora.

Suetônio, escrevendo no século 1 d.C., escreveu sobre um cão carregando uma mão humana decepada para a mesa de jantar do imperador Vespasiano.

Desodorantes e cremes dentais

Em um mundo desprovido dos modernos produtos perfumados de hoje —e do banho diário da maior parte da população— os antigos assentamentos romanos certamente cheiravam a odor corporal.

A literatura clássica narra algumas receitas de pasta de dente e até de desodorantes.

No entanto, muitos dos desodorantes deveriam ser usados por via oral (mastigados ou engolidos) para evitar o mau cheiro nas axilas.

Para fazer um deles, fervia-se a raiz do cardo dourado em vinho fino para induzir a micção (que, segundo se pensava, eliminava o odor).

Os banhos romanos provavelmente não eram tão higiênicos como podem parecer aos turistas que visitam suas ruínas hoje. Uma pequena banheira em um banheiro público podia acomodar de oito a 12 pessoas.

Os romanos tinham sabão, mas ele não era comumente usado para higiene pessoal. O azeite de oliva (inclusive o óleo perfumado) era o preferido. Ele era raspado da pele com um strigil (uma ferramenta curva de bronze).

Essa combinação de óleo e pele era então descartada. Os banheiros tinham ralos, mas como o óleo e a água não se misturam, era provável que ficassem bastante sujos.

Perfumes

Os romanos tinham perfumes e incensos.

A invenção da técnica do sopro em vidro, no final do século 1 a.C. (provavelmente em Jerusalém, controlada pelos romanos), tornou o objeto prontamente disponível, e frascos de perfume de vidro são um achado arqueológico comum.

As gorduras animais e vegetais eram infundidas com aromas —como rosa, canela, íris, incenso e açafrão— e eram misturadas com ingredientes medicinais e pigmentos.

As rosas de Paestum, na Campânia (sul da Itália), eram particularmente apreciadas, e uma loja de perfumes chegou a ser escavada no fórum romano da cidade.

O poder comercial do vasto império romano significava que as especiarias podiam ser adquiridas na Índia e nas regiões vizinhas.

Havia armazéns para estocar especiarias como pimenta, canela e mirra no centro de Roma.

Em um artigo recente do Oxford Journal of Archaeology, a pesquisadora Cecilie Brøns escreve que até mesmo estátuas antigas podiam ser perfumadas com óleos.

As fontes frequentemente não descrevem o cheiro dos perfumes usados para ungir as estátuas, mas um perfume predominantemente à base de rosas é mencionado especificamente para essa finalidade em inscrições da cidade grega de Delos (na qual os arqueólogos também identificaram oficinas de perfumes). A cera de abelha provavelmente era adicionada aos perfumes como um estabilizador.

Realçar o aroma das estátuas (especialmente as de deuses e deusas) com perfumes e guirlandas era importante para sua veneração e adoração.

Um ataque olfativo

A cidade antiga provavelmente cheirava a dejetos humanos, fumaça de madeira, podridão e decomposição, cremação de carne, cozimento de alimentos, perfumes e incenso e muitas outras coisas.

Isso parece horrível para uma pessoa moderna, mas parece que os romanos não reclamavam muito do cheiro da cidade antiga.

Talvez, como o historiador Neville Morley sugeriu, para eles esses eram os cheiros de casa ou até mesmo do auge da civilização.

*Thomas J. Derrick, pesquisador em vidro antigo e cultura material, Macquarie University

Este artigo é republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o original aqui.