Carta de Trump é violência diplomática inédita, diz presidente do PT

A carta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em que anuncia a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos brasileiros, é autoritária e configura uma violência diplomática nunca vivenciada antes, afirmou presidente do PT, Edinho Silva, em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL.

Na minha avaliação, a carta do Trump é uma carta extremamente política do ponto de vista da política partidária, de um posicionamento político partidário.

Mas eu não tenho nenhuma dúvida que é uma resposta muito mais à reunião do Brics. Quando, na minha avaliação, a fala do presidente Lula, fechando a reunião do Brics, é uma fala forte, é uma fala de fortalecimento do multilateralismo, quando os países, efetivamente, procuram construir um bloco comercial, procuram fortalecer suas relações.

Eu penso que ali o Trump já havia se posicionado, ele havia se posicionado confrontando a fala final do Brics. E depois vem a manifestação política, uma manifestação na minha concepção muito autoritária, extremamente autoritária.

É de uma violência diplomática que talvez o Brasil nunca tenha vivenciado algo semelhante. Outros países vivenciaram como nós estamos vendo o governo Trump ter uma postura semelhante com a comunidade europeia, com o Canadá, com o México, com a China. Ou seja, é uma prática do Trump criar um confronto econômico.

Edinho Silva, presidente do PT

O presidente do PT afirmou que é inaceitável que Donald Trump tente ferir a soberania do governo brasileiro.

O Brasil não pode abrir mão da sua soberania, eu acho que é muito ruim a forma como o Trump se posicionou. Eu acho que é uma ingerência, é uma imposição, repito, é quase que subjugar um país como o Brasil, ou seja, um desrespeito do ponto de vista da soberania nacional.

Mas claro que a resposta tem que ser dada, nós temos que exigir respeito do governo Trump em relação ao Brasil, ele não pode tratar nenhum país do mundo como ele está tratando tão pouco o Brasil, né?

O Brasil não é um puxadinho dos Estados Unidos, nós somos uma nação, nós formamos a nação brasileira, nós temos a autonomia para constituir um bloco como o Brics, nós temos o direito de estabelecer relações comerciais com outros países, então essa posição de ferir a soberania brasileira, eu acho que é inaceitável.}

Edinho Silva, presidente do PT

Donald Trump anunciou a tarifa de 50% para os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos a partir dia 1º de agosto. Em carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente dos EUA citou como justificativa para o tarifaço "centenas de ordens de censura secretas e injustas para plataformas de mídia social dos EUA" e o que classificou como uma "caça às bruxas" que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sofrendo em razão do processo no qual é réu por tentativa de golpe de Estado.

Veja a íntegra do programa: