Bicheiro Vinicius Drummond é alvo de tiros na Barra da Tijuca, no Rio

O bicheiro Vinicius Drummond foi atacado a tiros enquanto estava em seu Porsche na avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

O que aconteceu

Carro foi atingido por volta das 11h. Imagens do local da ocorrência mostram o carro, que seria blindado, com várias marcas de tiros. O caso está em andamento, com a Polícia Civil no local recolhendo as balas e vestígios deixados.

Alvo da tentativa de assassinato seria Vinicius Drumond, que não foi atingido. Ele é filho do bicheiro e sambista Luiz Drumond, que morreu em 2020, e cuja família preside a escola de samba Imperatriz Leopoldinense.

Segurança dele foi baleado. A Polícia Civil confirmou que o homem foi encaminhado ao hospital Barra D'Or, com quem o UOL tenta contato para saber sobre seu estado de saúde.

Não há informações de que os suspeitos tenham sido localizados e presos. O UOL tenta contato com a Polícia Militar e Civil.

Pista central da avenida está interditada. Segundo o Centro de Operações Ripo, o trânsito no sentido São Conrado, altura do BRT Ricardo Marinho, apresenta lentidão com retenções e o desvio está sendo realizado pela pista lateral devido à ocorrência policial.

