PMs presos por morte de jovem em Paraisópolis estavam sem câmera corporal

Os dois policiais militares presos pela morte de Igor Oliveira de Morais Santos, 24, ontem, em Paraisópolis, estavam sem a câmera corporal, equipamento de uso obrigatório pelos agentes da Polícia Militar de São Paulo em operações dentro de comunidades.

O que aconteceu

PMs presos pela morte do jovem são Renato Torquatto da Cruz, 39, e Robson Noguchi de Lima, 33. Os dois não usavam a câmera corporal que deve estar acoplada ao uniforme. A informação consta no boletim de ocorrência registrado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) da Polícia Civil, obtido pelo UOL.

No total, sete militares participaram da ocorrência que resultou na morte de Igor, na tarde de ontem. Entretanto, apenas dois militares estavam com câmeras corporais em seus respectivos uniformes: um deles é descrito no BO como "condutor", e o outro aparece como "testemunha" — as imagens analisadas pela Promotoria teriam sido gravadas por eles.

Pelo menos outros dois agentes foram indiciados por fornecerem informações falas em depoimento, mas eles não foram presos. O UOL não conseguiu confirmar as identidades dos militares indiciados. A reportagem também não conseguiu contato com as defesas de Renato e Robson. O espaço segue aberto para manifestação.

PMs presos pela morte de Igor Oliveira de Morais Santos não estavam com câmeras corporais em seus uniformes Imagem: Reprodução/UOL

Crime ocorreu na tarde de ontem, na rua Rudolf Lutze. Igor foi morto após, supostamente, fugir de policiais e entrar em uma casa.

Igor estava rendido e com as mãos na cabeça quando foi baleado. O jovem não possuía antecedentes criminais como adulto, mas tinha registro de ato infracional por roubo e tráfico quando menor de idade. No momento em que foi morto, a PM alega que Igor carregava drogas e armas na mochila.

Nenhum policial ficou ferido na ação que ocasionou a morte de Igor. Além das armas, foram apreendidas drogas, dinheiro e celulares, de acordo com a PM.

MP fala em 'execução'

Ministério Público de São Paulo afirma que a morte de Igor foi uma "execução" praticada pelos dois militares presos. Por meio de nota, a promotoria alega que as imagens das câmeras corporais que gravaram a ocorrência "comprovam que houve execução".

Promotoria ressalta que toda a dinâmica será apurada para apontar eventuais responsabilidades. "O MPSP reafirma o seu mais firme compromisso com a defesa da ordem jurídica e a sua disposição de desempenhar o seu papel constitucional para garantir a paz social".

Nada justifica a violência dos agentes nesse caso, afirmou o porta-voz da PM, coronel Emerson Massera. "Dois policiais efetuaram os disparos, [mas] não havia nada que justificasse nesse momento o disparo por parte da força policial".

PMs presos eram experientes, "sabiam que estavam cometendo erros e optaram por isso", ressaltou Massera. "A falta de treinamento não pode ser justificativa. Embora ali estivesse bem configurado o crime de tráfico, foi uma ação ilegal, não legítima, que levou à prisão. Reconhecemos nossos erros, lamentamos, mas não podemos retroceder no trabalho de resgatar a cidadania de quem mora em Paraisópolis".

PMs são obrigados a usar câmera?

O governo de São Paulo não obriga o uso de câmera corporal em toda situação, apenas em casos específicos. Em um acordo homologado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ficou determinado que o uso passa a ser obrigatório em operações de grande porte, incursões em comunidades vulneráveis e quando as ações são feitas em resposta a ataques contra os próprios policiais.

Governo de SP quer mudar a dinâmica das câmeras corporais. No atual formato, as câmeras gravam de forma ininterrupta, mas a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) quer adotar um modelo em que a gravação é acionada pelos próprios PMs ou de forma remota pela Central de Operações da PM. Até o ano passado, Defensoria Pública era contra esse sistema.

Em maio passado, o governo estadual fechou acordo com a Defensoria para aderir o novo modelo em que o PM tem autonomia para ligar ou não o equipamento. No acordo, ficou determinado que essas novas câmeras começarão a gravar a partir do momento em que o agente for acionado pela central para atender alguma ocorrência.

Deputados querem proibir o uso de câmeras corporais por PMs. O projeto de lei de autoria do deputado Capitão Augusto (PL-SP), em tramite no Congresso, alega que não pode ser admitido a utilização das imagens como provas contra PMs suspeitos de crimes porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si.

Morte de Igor gerou protestos

Após a morte do jovem, moradores de Paraisópolis fizeram uma série de protestos na noite de ontem. Os manifestantes montaram barricadas que fecharam as ruas e o trânsito chegou a ser interrompido.

Um homem de 29 anos foi morto após supostamente confrontar agentes da PM durante os protestos. Um sargento da Rota ficou ferido e foi hospitalizado. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele, que ontem foi classificado como "estável".

SSP diz que a situação foi normalizada em Paraisópolis. A Secretaria de Segurança Pública informou que o policiamento foi reforçado na região.