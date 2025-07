Jovem morto em Paraisópolis estava rendido; dois PMs foram presos

Do UOL, em São Paulo

O jovem de 24 anos morto durante uma ação policial em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, estava rendido quando foi baleado. Dois policiais militares foram presos em flagrante por homicídio doloso e outros dois indiciados por mentirem.

O que aconteceu

Igor Oliveira de Morais Santos, de 24 anos, não tinha registros criminais e estava com as mãos na cabeça quando foi baleado pelos PMs. O jovem não tinha antecedentes como adulto, mas tinha registro de ato infracional por roubo e tráfico, afirmou o porta-voz da PMESP, Coronel Massera.

PMs presos não tiveram os nomes divulgados, mas têm histórico de envolvimento em ocorrências com confrontos. Coronel não detalhou, porém, quantos e quais seriam esses casos.

Câmera corporal dos policiais gravou ação e mostrou que PMs"não agiram segundo o protocolo". Segundo o porta-voz, os dispositivos foram ligados durante a abordagem por um dos militares presentes na ação. As câmeras, que são de um modelo novo, são ativadas automaticamente por bluethooth quando um dos agentes as liga. Segundo a SSP, um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar a morte após os protestos e a morte que causou a manifestação.

A análise dessas câmeras nos indicou que a morte do Igor Oliveira não foi dentro de padrões que nós esperávamos. Visualizamos que dois policiais que atiraram no Igor o fizeram com o homem rendido. Por conta disso, a providência feita foi a prisão de dois policiais militares

Porta-voz da PMESP, Coronel Massera

"Nada justifica os fatos que se sucederam à ação policial. Foram condutas criminosas, que fizeram vítimas. Poderíamos ter tido mortes de pessoas inocentes, mortes de policiais. Foi um momento bastante crítico da nossa ação", disse o coronel.

Polícia não sabe quantos disparos foram feitos por cada policial. "Nas imagens não dá para constatar exatamente quantos tiros cada um acabou efetuando. Houve mais de um disparo. Alguns disparos, são evidentes, que ficam nas paredes, disse o coronel Bueno.

Além dos dois policiais presos, outros dois foram indiciados por fornecerem informações falsas. O porta-voz da PM explicou que quatro militares entraram na casa e "devem esclarecer por que deram uma versão diferente dos fatos mostrados nas câmeras após a morte de Igor". Outros dois que participaram da ação não são parte do inquérito porque ficaram do lado de fora da casa, fazendo a segurança.

Divulgação de foto com homem morto ao fundo vai ser investigada. Uma imagem mostrando o corpo de Igor atrás dos materiais apreendidos na operação foi compartilhada e um procedimento foi aberto para apurar a origem da foto. "Eu classifico como um erro até por descuido de quem divulgou, mas não pode acontecer em hipótese alguma", disse Massera.

Quatro pessoas foram presas em Paraisópolis ontem, além dos PMs. Três deles estariam na casa invadida pela polícia durante a tarde, e onde Igor foi morto. Um quarto homem foi detido tentando incendiar um veículo nos protestos da noite.

Dois morreram ontem; PM foi ferido

Igor morreu durante uma ação da polícia, após supostamente fugir de policiais e entrar em uma casa. Policiais teriam invadido a residência na rua Rudolf Lotze após uma denúncia anônima de que o local seria uma "casa bomba". No entanto, o local não tinha "nenhum tipo de problema, como algo ilícito", esclareceu o coronel. Os homens perseguidos, porém, estariam carregando drogas e armas nas mochilas, de acordo com a PM.

Bruno Leite, de 29 anos, foi morto à noite, durante protestos pela morte de Igor. Segundo a polícia, ele teria sido morto em um confronto com a Rota.

Um sargento foi baleado na clavícula e está internado no Hospital Albert Einstein. O estado de saúde dele é estável e ele está consciente, segundo a PMESP.

Protestos contra morte de homem tiveram carros depredados e barricadas em ruas próximas à favela. A tropa de choque da PM e o Corpo de Bombeiros foram enviados ao local. Imagens feitas pela TV Globo mostraram motoristas sendo rendidos e retirados de carros, que foram apedrejados e revirados nas ruas.

Trânsito foi interrompido em duas vias. A movimentação de veículos foi afetada nas avenidas Giovanni Gronchi e Hebe Camargo, no Morumbi. As ruas de acesso à comunidade foram fechadas com barricadas feitas por caçambas incendiadas e fogo também foi visto dentro das ruas da favela.