Homem é morto após protestos por morte em ação policial em Paraisópolis

Do UOL, em São Paulo

Um homem morreu durante confronto com a polícia militar após protestos violentos contra uma ação policial com morte na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, na noite de ontem. Um sargento da PM ficou ferido na ação, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

O que aconteceu

Policiais foram recebidos a tiros após protestos na noite de ontem, segundo a PM. Os agentes foram até o local após protestos que tiveram barricadas, motoristas retirados à força de carros e veículos vandalizados no turno da tarde.

Homem que morreu tinha 29 anos. A polícia não divulgou a identidade dele. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Uma outra pessoa foi detida, mas não teve a identidade revelada.

Um policial foi baleado é um sargento da Rota que foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein. Segundo a PMESP, ele está consciente e estável.

Imagens de câmeras corporais dos PMs serão analisadas. Segundo a SSP, um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar a morte após os protestos e a morte que causou a manifestação (saiba mais sobre ela abaixo).

Protestos começaram após morte de outro homem em operação

Jovem de 24 anos morto pela polícia não tinha registros criminais. Identificado como Igor Oliveira de Morais Santos não tinha antecedentes como adulto, mas tinha registro de ato infracional por roubo e tráfico

Igor morreu após operação da PM em "casa bomba" com armamento, segundo a polícia. A PMESP afirmou que recebeu uma denúncia para uma casa na rua Rudolf Lotze e teria entrado em "confronto com criminosos" no local.

Além do homem morto, três pessoas foram presas na casa. Nenhum policial ficou ferido na ação. Além das armas, foram apreendidos drogas, dinheiro e celulares, segundo a PM.

Carros foram depredados e barricadas foram feitas em ruas próximas à favela após a morte de homem. A tropa de choque da PM e o Corpo de Bombeiros foram enviados ao local. Imagens feitas pela TV Globo mostraram motoristas sendo rendidos e retirados de carros, que foram apedrejados e revirados nas ruas.

Trânsito foi interrompido em duas vias. A movimentação de veículos foi afetada nas avenidas Giovanni Gronchi e Hebe Camargo, no Morumbi. As ruas de acesso à comunidade foram fechadas com barricadas feitas por caçambas incendiadas e fogo também foi visto dentro das ruas da favela.