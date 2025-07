Ouro fecha em alta pelo 3º dia seguido com tarifas de Trump e avança na semana

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta pela terceira sessão seguida nesta sexta-feira, 11, em meio ao aumento do pessimismo sobre as negociações tarifárias de Trump com a União Europeia e o restante do mundo.

O contrato de ouro com vencimento em agosto avançou 1,15% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando a sessão em US$ 3.364,00 por onça-troy. Na semana, o metal dourado teve alta de 0,63%.

Ontem, o presidente americano, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 35% ao Canadá, a partir de 1º de agosto, e reforçou que a carta tarifária para a UE seria enviada até essa sexta-feira. Segundo o Politico, a Comissão Europeia está pronta para fechar um acordo com os EUA e que não há reuniões adicionais previstas entre as duas partes durante o fim de semana. "Aguardamos alguma indicação de nossos colegas americanos de que também estão dispostos a fazer o mesmo", disse o porta-voz de Comércio da Comissão, Olof Gill, durante coletiva de imprensa, acrescentando que não há sinal de que isso vá acontecer imediatamente.

Nesse contexto, os preços do ouro ampliaram os ganhos de ontem, já que as preocupações com os últimos anúncios das tarifas de Trump aumentam o apelo do metal precioso como um ativo porto-seguro em tempos de incerteza no mercado. "As propostas abrangentes do presidente nesta semana - incluindo novos impostos sobre o Canadá, o Brasil e as importações de cobre - alimentaram a incerteza antes do prazo final de implementação em 1º de agosto", diz Soojin Kim, analista do MUFG.

Para a XS.com, a preocupação principal é de que os parceiros comerciais não cheguem a acordos até a data limite. Enquanto isso, no Oriente Médio, as tensões geopolíticas estão novamente mostrando sinais de escalada, potencialmente reacendendo as preocupações com a interrupção do fornecimento global de energia e, pelo menos temporariamente, elevando o apelo do ouro, acrescenta.

*Com informações da Dow Jones Newswires