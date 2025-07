Governadora do Rio Grande do Norte não inaugurou cano, mas adutora

Não é verdade que a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT-RN), tenha realizado a entrega de um cano de água.

O vídeo que circula nas redes sociais é, na verdade, a entrega simbólica de uma nova adutora, estrutura que reforça o abastecimento de água de dois municípios do estado: Governador Dix-Sept Rosado e Mossoró.

O que diz o post

A postagem compartilha um vídeo no qual, ao centro, aparece a governadora ao lado de um encanamento. "A governadora do PT Fátima Bezerra inaugurou um cano… Isso mesmo, um cano sem BICA! Disse "teje entregue". Fato ocorreu no Rio grande do Norte", acrescenta a legenda da publicação.

Por que é distorcido

Vídeo distorce inauguração de obra hídrica. O evento registrado no vídeo marcou a entrega de uma adutora, que vai reforçar o abastecimento de água em Governador Dix-Sept Rosado, no interior do Rio Grande do Norte, e de Mossoró. Em nota (aqui), o governo estadual reforçou que a abertura da torneira foi simbólica e celebra "o fim de uma espera de décadas".

A gravação que viralizou também foi publicada pela própria governadora dois dias após a inauguração da adutora. Na legenda do post, a governadora explica que o vídeo mostra a inauguração de um trecho da adutora Apodi-Mossoró (aqui).

Presidente da Caern criticou desinformação. Roberto Linhares afirmou que o ato apenas representou a conclusão de uma obra complexa (aqui).

Todos sabem que o fim de uma captação de água, seja de poço ou adutora, termina num tubo de 25 ou 32 com uma torneira na ponta. A população quer ver água chegando na torneira, na descarga da sua casa, e foi isso que mostramos: água com pressão, de qualidade, pronta para o uso.

O Sistema Apodi-Mossoró é uma iniciativa de infraestrutura hídrica executada em parceria com a Caern (Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte). O projeto contempla um conjunto de sete poços tubulares, duas estações de bombeamento, adutoras que conectam os poços à estação e a um reservatório elevado, visando ampliar o fornecimento de água nas áreas atendidas. A previsão é de que cerca de 60 mil famílias sejam beneficiadas.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão.

