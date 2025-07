O que pode significar falar sempre sobre si mesmo, segundo a psicologia

No convívio social, é comum cruzarmos com pessoas que monopolizam conversas, falando quase exclusivamente de si mesmas, muitas vezes sem perceber o impacto que causam. Embora essa atitude possa ser vista como egocentrismo ou falta de educação, a psicologia mostra que as razões podem ser mais profundas. Em muitos casos, esse comportamento pode estar ligado à ansiedade, impulsividade ou necessidade de validação.

Pessoas ansiosas, por exemplo, sentem um impulso de se expressar rapidamente, com medo de não serem ouvidas ou de que suas ideias se percam. Já outras foram criadas em ambientes onde interromper ou falar de si era visto como normal. Há ainda quem confunda entusiasmo com protagonismo e, no calor do momento, ultrapasse o espaço do outro sem perceber.

A busca constante por validação (ser visto, reconhecido, lembrado) pode explicar por que algumas pessoas trazem o foco da conversa para si. Elas podem não estar cientes disso, mas buscam compensar uma sensação interna de invisibilidade ou insegurança.

Egocentrismo como sintoma de transtornos

Em alguns casos, porém, o hábito de falar apenas sobre si pode estar relacionado a traços de personalidade mais intensos, como o transtorno de personalidade narcisista ou histriônico. Nessas situações, o comportamento não é apenas um hábito social, mas parte de um padrão duradouro de funcionamento psíquico.

Quem tem traços narcisistas tende a supervalorizar suas próprias habilidades, busca constantemente admiração e pode ter dificuldades em reconhecer o valor dos outros. Há um sentimento de grandiosidade e, ao mesmo tempo, uma autoestima frágil que depende de elogios e atenção constante. Em relacionamentos, isso pode levar a dinâmicas tóxicas, onde o outro é visto apenas como fonte de validação, e desvalorizado se não cumprir esse papel.

Já no transtorno de personalidade histriônica, o centro das atenções se torna um palco ininterrupto. Pessoas com esse padrão comportamental sentem-se desconfortáveis quando não estão em evidência. Agem com exagero, teatralidade e sensibilidade exacerbada às reações alheias —tudo para conquistar aprovação e aplausos.

Entretanto, é importante ressaltar: nem todo mundo que gosta de falar de si tem um transtorno. Diagnósticos devem ser feitos exclusivamente por psiquiatras ou psicólogos clínicos. Em todos os casos, o autoconhecimento e a psicoterapia são aliados fundamentais para entender e transformar comportamentos que prejudicam a convivência e o bem-estar.

Para se autoconhecer, fale menos e escute mais

Vivemos em um mundo ruidoso, cercado por telas, estímulos incessantes e uma pressão constante para opinar sobre tudo. Esse excesso não apenas alimenta a necessidade de falar o tempo todo, como também enfraquece a capacidade de ouvir, silenciar e voltar o olhar para dentro.

Silenciar permite que lidemos com o vazio, com as perguntas difíceis e com a realidade do que somos quando ninguém está ouvindo. É nessa pausa que nasce o autoconhecimento, condição fundamental para relações mais empáticas, falas mais conscientes e uma vida com mais propósito.

Práticas simples como banhos conscientes, contemplar o céu, caminhar sem distrações, brincar com um pet ou silenciar as redes sociais por algumas horas já são formas de reaprender a estar em si mesmo. Quanto mais conforto você tiver com o silêncio, menor será a necessidade de preencher espaços com falas impulsivas, inclusive sobre si. Escutar também é uma forma de se expressar: é dizer ao outro que ele importa.

*Com informações de reportagens publicadas em 05/05/2025, 05/08/2023 e 30/07/2020