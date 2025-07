Minério de ferro tem novo ganho semanal com esperança de ajustes na produção de aço na China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro subiram nesta sexta-feira e caminham para o terceiro ganho semanal consecutivo, sustentados por esperanças renovadas de que a repressão da China à guerra de preços abrirá caminho para outra rodada de reformas para conter o excesso de capacidade na indústria de aço.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,8%, a 764 iuanes (US$106,56) a tonelada.

O minério de ferro de referência de agosto na Bolsa de Cingapura subia 0,14%, a US$99,15 a tonelada.

Ambos os índices de referência subiram mais de 3,5% até o momento nesta semana.

O sentimento no mercado de ferrosos foi alimentado principalmente pelas restrições de produção relacionadas à proteção ambiental em Tangshan, principal centro de produção de aço na China, e pelas esperanças de reformas no lado da oferta, disse Jiang Mengtian, principal analista da consultoria Horizon Insights.

"O mercado siderúrgico foi o mais beneficiado, conforme refletido nos preços futuros e em uma onda de estocagem por parte dos consumidores downstream, o que ajudou a elevar os preços do minério de ferro", disse Jiang.

O aumento dos preços do minério ocorre apesar da demanda mais fraca.

A produção média diária de ferro-gusa, um indicador da demanda de minério de ferro, caiu 0,6% em relação à semana anterior, para 2,39 milhões de toneladas na semana até 10 de julho, o nível mais baixo desde 3 de abril, segundo dados da consultoria Mysteel.

Outros ingredientes de fabricação de aço na Bolsa de Dalian registraram ganhos, com o carvão metalúrgico e o coque subindo 3,34% e 2,81%, respectivamente.

Na semana passada, importantes líderes da China prometeram intensificar a regulamentação sobre os cortes agressivos de preços por parte das empresas chinesas, o que posteriormente alimentou especulações sobre possíveis reformas na oferta em vários setores afetados por excesso de capacidade.

