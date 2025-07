Mercados internacionais refletem tensão após EUA imporem sobretaxas sobre exportações do Canadá

As bolsas internacionais registraram perdas na manhã desta sexta-feira (11), após o anúncio de sobretaxas dos Estados Unidos direcionadas ao Canadá, enquanto a Europa teme que possa ser o próximo alvo da guerra comercial de Donald Trump. O presidente americano voltou a visar as exportações do Canadá na quinta-feira (10), ao impor uma sobretaxa de 35%, uma das maiores alíquotas anunciadas desde o início da semana, aos produtos canadenses que entram nos EUA.

"Em vez de cooperar com os Estados Unidos, o Canadá retaliou com suas próprias tarifas. A partir de 1º de agosto de 2025, iremos impor tarifas de 35% sobre os produtos canadenses exportados para os Estados Unidos", escreveu o presidente americano em uma carta enviada ao primeiro-ministro canadense, Mark Carney, compartilhada em sua plataforma Truth Social. "Essas tarifas podem ser alteradas, para mais ou para menos, dependendo da nossa relação com o país", alertou Donald Trump.

Na noite de quinta-feira, Mark Carney afirmou na rede X que "durante as atuais negociações comerciais com os Estados Unidos, o governo canadense tem defendido incansavelmente os [seus] trabalhadores e empresas".

UE também está na mira

Como em todas as cartas enviadas a mais de vinte países desde segunda-feira, o presidente americano especificou que as novas tarifas alfandegárias serão adicionais às impostas a setores específicos, como o aço, o alumínio ou automóveis. Essas são algumas das principais exportações do Canadá para os Estados Unidos, o maior parceiro comercial de Ottawa.

Na noite passada, Donald Trump anunciou em entrevista por telefone à rede americana NBC que planejava enviar uma carta semelhante à União Europeia (UE) "hoje ou amanhã".

"Estou conversando com a UE que, como vocês sabem, abrange vários países, e também com o Canadá. Devemos enviar [as cartas] nas próximas horas", disse Trump.

O presidente americano também garantiu que os países que não foram notificados sobre tarifas específicas estariam sujeitos a uma tarifa mínima de 15% a 20%, sem especificar se ela seria adicional às chamadas tarifas básicas de 10% que vêm sendo impostas à maioria dos produtos que entram nos Estados Unidos desde abril.

Discussões tensas

O Canadá, juntamente com o México, foi o principal alvo das tarifas de Donald Trump, que acusou ambos os países de não combaterem suficientemente o contrabando de migrantes ou o tráfico de fentanil, um potente opioide responsável por uma crise de saúde nos Estados Unidos.

Ottawa e Washington tentam negociar um acordo comercial, mas as discussões têm sido tensas entre os dois vizinhos, que não parecem dispostos a ceder em negociações que ambos os lados consideram questões de soberania.

O líder canadense visitou a Casa Branca em 6 de maio e teve uma reunião cordial com o presidente americano no Salão Oval. Ambos se encontraram novamente na cúpula do G7, realizada no mês passado no Canadá, onde os líderes pressionaram Trump a voltar atrás em sua investida comercial.

(Com RFI e AFP)