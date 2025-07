Meia ganês Mohammed Kudus deixa West Ham e assina com Tottenham

O Tottenham anunciou nesta sexta-feira (11) a contratação do meia ganês Mohammed Kudus, que estava no West Ham, por 55 milhões de libras esterlinas (R$ 413,5 na cotação atual).

Kudus encerra sua passagem pelos 'Hammers' depois de 80 jogos e 19 gols marcados desde que chegou ao clube, em 2023, vindo do Ajax da Holanda por 38 milhões de libras (R$ 285 milhões).

A transferência marca o início do novo projeto do técnico Thomas Frank, assumiu os 'Spurs' no lugar de Ange Postecoglou.

O ganês de 24 anos, que pode jogar tanto como meia ofensivo quanto como atacante, é o primeiro jogador desde 2011 que passa do West Ham para o Tottenham, dois clubes de Londres.

"Eu sempre quis jogar no mais alto nível", declarou Kudus. "Vi o número de talentos que ele [Frank] ajudou a se transformarem em grandes jogadores e essa é uma das principais razões que me fizeram querer trabalhar com ele".

O Tottenham também espera fechar a contratação do meia inglês Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, cuja cláusula de rescisão de 60 milhões de libras (cerca de R$ 450 milhões) já teria sido ativada, sem que a transferência tenha sido oficialmente anunciada.

