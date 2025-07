Mais de 150 detidos em operação internacional contra o tráfico de seres humanos

Um total de 158 pessoas foram detidas em junho em uma grande operação internacional contra o tráfico de seres humanos organizada pelas forças policiais de mais de 40 países, informou a Interpol nesta sexta-feira.

A operação, liderada pelas polícias da Áustria e da Romênia entre 1 e 6 de junho, se concentrou nas vítimas de exploração sexual, criminalidade e mendicância forçada.

Segundo a Interpol, 1.194 vítimas potenciais foram identificadas.

As vítimas procedem de 64 países, principalmente da Romênia, Ucrânia, Colômbia e China, de onde às vezes são levadas para fora das fronteiras nacionais e até continentais, afirmou a Interpol em um comunicado.

"Quase 15.000 agentes participaram da operação, assim como autoridades de 43 países diferentes", acrescentou o organismo, que atuou em colaboração com a Europol e a Frontex.

"A maioria das vítimas de exploração sexual identificadas pela operação eram mulheres adultas. As vítimas menores de idade eram geralmente exploradas para mendicância forçada ou atividades criminosas forçadas, como furtos de carteiras".

Muitas vítimas jovens eram exploradas por parentes.

No âmbito da operação, a Polícia Federal do Brasil desmantelou uma rede de tráfico que recrutava as vítimas com ofertas de emprego falsas e depois as transportava para Mianmar para explorá-las sexualmente.

Na Itália, a polícia identificou 75 possíveis vítimas procedentes da Romênia, da China e da Colômbia durante operações de busca em salões de massagem. Também apreenderam drogas e armas de fogo.

As forças de segurança tailandesas desarticularam uma rede de prostituição que envolvia menores e operava por meio de "uma conhecida plataforma de mídia social".

