Lula ironiza família Bolsonaro com Trump: 'Precisa criar vergonha na cara'

O presidente Lula (PT) ironizou hoje a relação da família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e voltou a culpá-la pela taxação ao Brasil.

O que aconteceu

"Porque a coisa [Bolsonaro] mandou um filho que era deputado [Eduardo] se afastar da Câmara pra ir lá", disse Lula, em evento no Espírito Santo. "Para ficar pedindo: 'ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, salva meu pai, não deixa meu pai ser preso'", ironizou.

O presidente imitou o deputado afastado em diversos momentos. "Vocês viram ontem o filho dele na internet? Lendo uma carta. 'Ô Trump, ô Trump, fala que você não vai taxar se meu pai não for preso", disse Lula.

Ligar a taxação à família Bolsonaro é uma estratégia adotada pelo governo. Morando nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro deixou claro que ajudou a intermediar as ações do norte-americano e disse considerar as tarifas como algo positivo.

Como o UOL mostrou, membros do governo dizem que o anúncio pode acabar virando um "tiro no pé" dos próprios bolsonaristas. A avaliação é que o aumento "desproporcional" trouxe reações mais favoráveis à pauta governista do que contra ela.

"É preciso que há vergonha na cara", disse o presidente. "Que homem que é esse, gente? Que tipo de homem que é esse, que não tem vergonha de enfrentar o processo dele de cabeça erguida e provar que foi inocente?", questionou, em referência ao ex-presidente.

O presidente também questionou as justificativas para a taxação. "Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil, é o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos", disse Lula, citando uma cifra de US$ 410 bilhões em valor dos EUA nos últimos 15 anos.

"Eu que deveria taxar ele", disse Lula. Um relatório publicado hoje pela Amcham Brasil revela que o superávit comercial dos Estados Unidos em relação ao Brasil alcançou US$ 1,7 bilhão. A cifra representa um aumento de aproximadamente 500% em comparação com o mesmo período de 2024.