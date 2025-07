Lula ironiza Trump e Bolsonaro após anúncio de tarifas dos EUA contra o Brasil

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizou nesta sexta-feira Donald Trump e Jair Bolsonaro, afirmando que o ex-presidente brasileiro enviou um dos filhos aos Estados Unidos para pedir ao presidente norte-americano que imponha tarifas ao Brasil como forma de pressionar o país para que Bolsonaro não seja preso.

Em discurso durante ato do governo no Espírito Santo, Lula ridicularizou o fato de o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ter se licenciado do mandato para morar nos EUA, onde tem atuado para buscar punição a autoridades brasileiras por causa do processo enfrentado por Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

"Aquela coisa (Bolsonaro) covarde que preparou um golpe neste país, não teve coragem de fazer, está sendo processado, vai ser julgado e mandou o filho dele para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer ameaça. 'Ah, se não liberarem o Bolsonaro, eu vou taxar vocês'", disse Lula em evento sobre o acordo de reparação para os afetados pelo rompimento de barragem de mineração em Mariana (MG).

Na quarta-feira, Trump publicou em sua rede social uma carta endereçada a Lula na qual anuncia que as exportações brasileiras aos EUA serão tarifadas em 50% a partir de 1º de agosto, citando como uma das razões o que chamou de "caça às bruxas" contra Bolsonaro, além de decisões judiciais brasileiras que avalia como injustas contra gigantes norte-americanas de tecnologia.

Também em publicação em rede social, Bolsonaro declarou na quinta-feira seu "respeito e admiração" pelo governo Trump e disse que as tarifas dos EUA eram "resultado direto do afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre".

Lula ridicularizou a atuação de Bolsonaro e de Trump, chegando a mudar o tom de voz como se estivesse falando por eles. "Qual é a lógica dele (Trump)? 'Ah, não processa o Bolsonaro, pare com isso imediatamente'", disse Lula, ironizando e alterando o tom de voz, ao citar termo usado por Trump na carta.

"Porque a coisa (Bolsonaro) mandou o filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: 'Oh, Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso'", ironizou.

"É preciso essa gente criar vergonha na cara... Essa gente não vai brincar com o Brasil", disparou.

Em sua fala, Lula também voltou a dizer que buscará caminhos diplomáticos para impedir a imposição da tarifa comercial anunciada por Trump, mas repetiu também que, se não for possível, adotará a reciprocidade.

"Se tem uma coisa que minha mãe me ensinou, é que a gente não pode baixar a cabeça", disse Lula. "Tenham certeza de uma coisa: esse país não vai baixar a cabeça para ninguém. Para ninguém!", disse o presidente, que usou um boné azul com a inscrição "O Brasil é dos Brasileiros", em resposta ao boné vermelho com a frase "Make America Great Again" usado por Trump e aliados.

"Vou tentar brigar em todas as esferas para que não venha a taxação. Vou brigar na OMC (Organização Mundial do Comércio), vou conversar com meus companheiros do Brics", disse. "Agora, se não tiver jeito, no papo, no tête-à-tête, nós vamos estabelecer a reciprocidade. Taxou aqui, a gente taxa lá", afirmou.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)