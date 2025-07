Liga das Nações de Vôlei: Brasil vence Polônia e assume vice-liderança

Quem também deixou a quadra satisfeita foi a ponteira Júlia Bergmann, segunda melhor pontuadora da seleção, com 22 acertos.

"Foi um ótimo jogo nosso, uma vitória de 3 sets a 1 contra um time que até então estava na vice-liderança da Liga das Nações. Foi uma vitória em grupo. Todo mundo pontuou, todas receberam bola o tempo todo, todas estavam com energia dentro de quadra. Foi uma vitória para a Ana Cristina também. Contamos com a torcida para o próximo jogo que também vai ser difícil", projetou Bergmann, que marcou 22 pontos na vitória do Brasil.

As oito melhores seleções ao término da primeira fase (12 rodadas) avançam às quartas de final, que ocorrerão na Polônia, de 23 a 27 de julho. De acordo com o regulamento, caso a Polônia termine entre os oito primeiros lugares, ela subirá automaticamente para a primeira posição. Sendo assim, o chaveamento nas quartas prevê que o primeiro colocado enfrente o oitavo; o segundo encara o sétimo colocado; o terceiro pega o sexto; o quarto colocado mede forças com o quinto, e por aí em diante.