Kremlin diz que aguarda "declaração importante" de Trump

MOSCOU (Reuters) - A Rússia está aguardando a "declaração importante" que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que fará na próxima segunda-feira, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta sexta-feira.

Trump disse à NBC News na quinta-feira que fará uma "declaração importante" sobre a Rússia na segunda-feira, sem detalhar.

Nos últimos dias, Trump expressou sua frustração com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia.

Quando perguntado sobre as novas entregas de armas da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para a Ucrânia, Peskov chamou isso de "apenas negócios", já que Kiev já estava recebendo armas antes desse desdobramento.

