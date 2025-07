Kraft Heinz avalia cisão de negócio de alimentos avaliado em até R$20 bi, diz fonte

(Reuters) - A Kraft Heinz está estudando a possibilidade de desmembrar uma grande parte de seu negócio de alimentos, incluindo muitos produtos da marca Kraft, em uma nova entidade que pode ser avaliada em até US$20 bilhões, disse uma fonte familiarizada com o assunto nesta sexta-feira.

No entanto, a estrutura do negócio ainda pode mudar, e não há garantia de que a Kraft Heinz seguirá adiante com essa operação, acrescentou a fonte.

A notícia sobre a potencial cisão é o segundo movimento nesta semana de uma tradicional empresa norte-americana buscando aumentar o valor para os acionistas, num momento em que consumidores estão abandonando produtos mais caros em meio a uma economia incerta. Nesta semana, a fabricante de cereais WK Kellogg aceitou uma proposta de compra de US$3,1 bilhões feita pela italiana Ferrero.

O Wall Street Journal foi o primeiro a divulgar a informação nesta sexta-feira. Segundo o jornal, a divisão, que deixaria a empresa com produtos como o ketchup Heinz e a mostarda Dijon da marca Grey Poupon, pode ser concluída nas próximas semanas.

"Conforme anunciado em maio, a Kraft Heinz vem avaliando possíveis transações estratégicas para destravar valor aos acionistas", afirmou um porta-voz da companhia.

As ações da empresa fecharam em alta de 2,5%. A Kraft Heinz atualmente possui um valor de mercado de US$31,33 bilhões.

A companhia foi formada em 2015, após a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, e a empresa brasileira 3G Capital unirem a antiga Kraft Foods com a H.J. Heinz, que eles compraram em 2013. Mas o investimento tem sido desafiador para a Berkshire.

A pressão inflacionária e a mudança de preferência dos consumidores para alimentos mais frescos e menos processados têm prejudicado a demanda pelos combos da Kraft Heinz e outros produtos. A empresa reduziu suas previsões anuais e reportou um trimestre fraco em abril, com gastos contidos dos consumidores.

(Reportagem de Anuja Bharat Mistry e Juveria Tabassum em Bengaluru e Abigail Summerville em Nova York; reportagem adicional de Neil J. Kanatt em Bengaluru)