Jornal francês chama Trump de "mafioso internacional" por "interferência explícita" na política brasileira

A imprensa francesa desta sexta-feira (11) segue repercutindo a decisão do presidente americano, Donald Trump, de aplicar uma tarifa alfandegária de 50% a todos os produtos brasileiros. O tom dos diários é de incredulidade e revolta.

"Trump, o mafioso internacional" é o título de uma coluna no jornal Libération assinada pelo jornalista Thomas Legrand. Para ele, o presidente americano poderia ser o personagem principal de uma nova temporada da série de TV Narcos, "de tanto que ele transforma as relações internacionais, políticas e comerciais em um vasto campo de prevaricação, de extorsão e de ameaças violentas".

O texto ainda afirma que o "funcionamento mental do presidente americano é o de um chefe mafioso", ao tentar se intrometer na política interna brasileira, exigindo que seu aliado ideológico Jair Bolsonaro não seja julgado e que redes sociais que propagam fake news não sejam censuradas no Brasil. Libé chama Trump de "Al Capone" ao usar uma ameaça econômica por motivos políticos e com um objetivo de "interferência descarada", conclui.

Tentativa de extorsão

"O Brasil de Lula responde às taxas impostas por Donald Trump" é o título de uma matéria do jornal econômico Les Echos, assinada por sua correspondente em Nova York, Solveig Godeluck. O diário explica que o líder republicano exige que o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu aliado, não seja julgado por tentativa de golpe militar e que plataformas digitais americanas que difundem conteúdos duvidosos e antidemocráticos não sejam censuradas. O jornal classifica a decisão de Trump de "tentativa de extorsão para interferir na política interior" do Brasil.

Mas Les Echos diz que Lula "subiu no ringue, ignorando a ameaça" e lembrou que seu governo pode responder na mesma moeda. O diário avalia que Trump está irritado pelo fato de o Brasil pertencer ao Brics, que busca uma outra solução ao dólar e ao domínio do comércio mundial pelos Estados Unidos.

Incoerência das medidas

O canal francês BFMTV dedicou sua crônica de economia desta manhã ao assunto. A análise da emissora cita "a incoerência" das futuras tarifas ao Brasil, sob a alegação errônea de Trump de um excedente comercial com os Estados Unidos. "Não vemos onde está a injustiça já que são os Estados Unidos que registram um superávit com o Brasil, de US$ 7,4 bilhões em 2024", aponta.

"Será que Trump está realmente cogitando interromper o julgamento de Bolsonaro ou esse é apenas um pretexto para encher os cofres dos Estados Unidos?", questiona a jornalista Caroline Loyer. Para ela, qualquer uma das opções suscita o temor de uma grande crise diplomática entre os dois países.