'Injustiçado', este vegetal ajuda a combater envelhecimento precoce da pele

Apesar de ser nutritivo, barato e fácil de cultivar, o maxixe nem sempre é visto como uma opção para se colocar à mesa. O vegetal "injustiçado" é parecido com o quiabo e pode ficar "babento" se não for preparado corretamente, o que afasta alguns paladares.

Mas a imagem do maxixe vem mudando, especialmente com o resgate da culinária afetiva e regional. Pratos como maxixada nordestina e receitas veganas com maxixe têm ajudado a devolver o prestígio ao vegetal. O que é merecido, já que o alimento é repleto de nutrientes, como vitamina C, potássio, fibras e antioxidantes.

Por que incluir maxixe no seu cardápio?

O vegetal tem uma série de benefícios para a saúde. Alguns deles são:

Reforça a imunidade: A vitamina C do maxixe, nutriente conhecido por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, ajuda a reforçar o sistema imunológico e protege o corpo contra infecções.

A vitamina C do maxixe, nutriente conhecido por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, ajuda a reforçar o sistema imunológico e protege o corpo contra infecções. Evita o envelhecimento precoce: Com sua alta concentração de vitamina C e clorofila, o alimento ajuda a proteger as células da pele dos danos causados pelos radicais livres.

Com sua alta concentração de vitamina C e clorofila, o alimento ajuda a proteger as células da pele dos danos causados pelos radicais livres. Regula a glicose: As fibras do maxixe ajudam a desacelerar a absorção de carboidratos e a controlar os níveis de glicose no sangue.

As fibras do maxixe ajudam a desacelerar a absorção de carboidratos e a controlar os níveis de glicose no sangue. Previne a anemia: A vitamina C presente no maxixe melhora a absorção do ferro dos alimentos, que contribui com a produção de hemoglobina (responsável pelo transporte de oxigênio no sangue). Isso ajuda a evitar a anemia ferropriva.

A vitamina C presente no maxixe melhora a absorção do ferro dos alimentos, que contribui com a produção de hemoglobina (responsável pelo transporte de oxigênio no sangue). Isso ajuda a evitar a anemia ferropriva. Contribui com o controle do peso: As fibras presentes no vegetal aumentam o volume do bolo alimentar no estômago, promovendo uma sensação de saciedade por mais tempo. Isso reduz a quantidade de alimentos consumidos ao longo do dia e contribui com a perda de peso.

As fibras presentes no vegetal aumentam o volume do bolo alimentar no estômago, promovendo uma sensação de saciedade por mais tempo. Isso reduz a quantidade de alimentos consumidos ao longo do dia e contribui com a perda de peso. Ajuda a regular a pressão arterial: O potássio do alimento reduz os efeitos do sódio e ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, o que pode levar à diminuição da pressão arterial e à melhoria da saúde cardiovascular.

O potássio do alimento reduz os efeitos do sódio e ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, o que pode levar à diminuição da pressão arterial e à melhoria da saúde cardiovascular. Melhora a saúde ocular: A vitamina A encontrada no maxixe é essencial para manter a saúde dos olhos, prevenindo doenças como a cegueira noturna e a degeneração macular, além de garantir a integridade da retina.

A vitamina A encontrada no maxixe é essencial para manter a saúde dos olhos, prevenindo doenças como a cegueira noturna e a degeneração macular, além de garantir a integridade da retina. Fortalece os ossos: O maxixe é uma boa fonte de cálcio e magnésio, essenciais para manter os ossos saudáveis.

Mas pode não ser para todos

Embora seja nutritivo e seguro para a maioria das pessoas, o maxixe pode não ser indicado para todos. Pessoas com alergias a alimentos da família Cucurbitaceae (como pepino e melancia) devem evitá-lo.

Além disso, indivíduos com distúrbios gastrointestinais podem sentir desconforto digestivo se consumirem o vegetal em excesso.

Pessoas com cálculos renais também devem monitorar a ingestão de maxixe devido ao seu efeito diurético e ao alto teor de potássio.

*Com informações de reportagem publicada em 18/07/2024