Índia encontra movimento no interruptor do motor em acidente fatal da Air India

Por Allison Lampert e Aditya Kalra

(Reuters) - Um relatório preliminar sobre o acidente da Air India, que matou 260 pessoas no mês passado, mostrou que três segundos após a decolagem, os interruptores de corte de combustível dos motores do avião passaram quase simultaneamente de funcionamento para corte, deixando os motores sem combustível.

O Boeing 787 Dreamliner começou imediatamente a perder impulso e perder altitude, de acordo com o relatório divulgado no sábado (horário local) pelos investigadores indianos de acidentes aéreos.

Um piloto pode ser ouvido no gravador de voz da cabine de comando perguntando ao outro por que ele cortou o combustível. "O outro piloto respondeu que não havia feito isso", diz o relatório.

O relatório não identificou quais comentários foram feitos pelo capitão do voo e quais foram feitos pelo primeiro oficial, nem qual piloto transmitiu "Mayday, Mayday, Mayday" pouco antes do acidente.

O relatório preliminar também não informa como o interruptor poderia ter sido colocado na posição de desligamento no voo de 12 de junho, com destino a Londres, partindo da cidade indiana de Ahmedabad.

O especialista em segurança de aviação dos EUA John Cox disse que um piloto não poderia mover acidentalmente os interruptores de combustível que alimentam os motores. "Não é possível bater neles e eles se moverem", disse ele.

O acionamento do botão de corte corta os motores quase imediatamente. É mais frequentemente usado para desligar os motores quando o avião chega ao portão do aeroporto e em determinadas situações de emergência, como um incêndio no motor. O relatório não indica que houve qualquer emergência que exigisse o desligamento do motor.

"Nesta fase da investigação, não há nenhuma recomendação de ação para os operadores e fabricantes de motores Boeing 787-8 e/ou GE GEnx-1B", disse o Bureau de Investigação de Acidentes de Aeronaves da Índia.

A Air India, a Boeing e a GE Aviation não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A agência, um escritório subordinado ao Ministério da Aviação Civil da Índia, está conduzindo a investigação do acidente de aviação mais mortal do mundo em uma década.

(Reportagem de Hritam Mukherjee e Gursimran Kaur em Bengaluru, Aditya Kalra e Abhijith Ganapavaram em Nova Délhi; reportagem adicional de Allison Lampert em Montreal, David Shepardson em Washington e Rajesh Kumar Singh em Chicago)