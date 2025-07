Incêndio florestal nos Estados Unidos obriga turistas a deixarem Grand Canyon

Autoridades americanas ordenaram nesta sexta-feira (11) a evacuação de turistas do Grand Canyon, no sudoeste dos Estados Unidos, devido a um incêndio florestal que está fora de controle.

"Todos os visitantes do Parque Nacional do Grand Canyon devem evacuar imediatamente", anunciou o Serviço Nacional de Parques na noite de quinta-feira. A ordem de evacuação foi emitida depois que um incêndio florestal chegou à área mais ao norte, próxima ao monumento turístico. O fogo já queimou mais de 400 hectares de mata.

De acordo com autoridades, os bombeiros trabalham no local para conter as chamas, mas o incêndio ainda não foi contido.

"Retiramos aproximadamente 40 pessoas da localidade. Muitas outras deixaram a área antes mesmo da nossa chegada", disse o porta-voz do xerife do condado de Coconino, Jon Paxton. "A maioria das pessoas que conseguimos retirar estava acampada. Esta área é um planalto desértico e, em grande parte, uma floresta aberta adequada para acampamento", finalizou.

A área ao sul do parque, que também é turística, permanece acessível.

Situação crítica

Um alerta de calor extremo foi emitido para a região do Grand Canyon. As temperaturas previstas para a área nos próximos dias podem ultrapassar 46°C à sombra. Há três dias, guardas florestais encontraram uma pessoa de 67 anos morta no parque. As evidências iniciais sugerem que a morte está relacionada ao calor.

O Grand Canyon é um desfiladeiro esculpido na região do rio Colorado e é um dos pontos turísticos mais visitados dos Estados Unidos, atraindo quase cinco milhões de visitantes por ano.

Leia tambémAutoridades alertam para riscos de novos incêndios no sul da França

Outro parque nacional, o Black Canyon of the Gunnison, na mesma região, foi inteiramente evacuado por causa de outro incêndio florestal. De acordo com autoridades, o fogo nesta localidade já devastou mais de 600 hectares. Este incêndio ainda não foi controlado porque o fogo se alastra impulsionado por ventos fortes numa área em que a vegetação é muito seca nesta época do ano.

O Hemisfério Norte tem sofrido nos últimos anos com incêndios florestais. Em 2025, regiões da Coreia do Sul, Japão e Grécia combateram focos de fogo em matas.

(Com AFP)