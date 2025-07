Ibovespa recua com Localiza entre maiores quedas; MRV&Co sobe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, ampliando a correção negativa no mês, com Localiza entre as maiores quedas, enquanto MRV&Co descolou do viés de baixa na bolsa paulista após estimativas relacionadas à Resia.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,41%, a 136.187,31 pontos, alcançando 135.528,07 pontos na mínima e 136.741,87 pontos na máxima do dia. O volume financeiro no pregão somou R$19,4 bilhões.

Na semana, em que fechou todos os pregões em queda, contabilizou uma perda de 3,59%, passando a acumular um declínio de 1,92% em julho, após quatro meses seguidos de alta, quando somou um ganho de 13%. No começo do mês, também havia renovado máximas acima de 141 mil pontos.

De acordo com analistas do Itaú BBA, o Ibovespa tem mantido o movimento de realização de lucros e encontra os próximos suportes em 135.000 e 134.100 pontos.

"A perda dessa região retira o índice da tendência de alta de curto prazo", afirmaram no relatório Diário do Grafista. Do lado da alta, acrescentaram, o índice encontra resistências em 139.600 e 141.600 pontos.

Investidores continuaram avaliando os potenciais efeitos nas empresas e na economia da nova tarifa anunciada pelos Estados Unidos para produtos brasileiros, bem como os reflexos das últimas ações do presidente norte-americano, Donald Trump, na esfera comercial.

Na próxima semana, na visão de economistas do Goldman Sachs, o foco estará em como o mercado e as autoridades da América Latina reagirão às recentes medidas de política comercial e tarifária dos EUA, notadamente os anúncios sobre cobre e para o Brasil.

No caso do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou na véspera que buscaria uma solução diplomática, mas que retribuiria de forma recíproca se as tarifas entrassem em vigor em 1º de agosto, conforme prometido.

Nesta sexta-feira, Trump disse que poderia falar mais para frente com Lula. "Talvez em algum momento eu fale com ele. Agora não", afirmou.

DESTAQUES

- LOCALIZA ON cedeu 4,16%, mais do que devolvendo a alta da véspera (+2,46%), enquanto agentes seguiram digerindo os potenciais efeitos para a empresa de decreto assinado na véspera que, entre outros pontos, zera o IPI para carros com maior eficiência energética. MOVIDA ON caiu 9,26%.

- MRV&CO ON avançou 3,05%, após a construtora afirmar que atualizará seu guidance de geração de caixa da subsidiária norte-americana Resia de US$270 milhões em 2025 para US$493 milhões até o final de 2026. Também estimou uma baixa contábil de US$144 milhões com a venda de ativos nos EUA.

- ITAÚ UNIBANCO PN caiu 0,82%, acompanhado por BRADESCO PN, que recuou 0,56%, BANCO DO BRASIL ON, que perdeu 0,33%, e SANTANDER BRASIL UNIT, que cedeu 0,75%. BTG PACTUAL UNIT, por sua vez, fechou com acréscimo de 0,07%.

- VALE ON encerrou o dia em alta de 1,3%, freando um ajuste mais negativo no Ibovespa, com o contrato de futuro de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, encerrando as negociações do dia com alta de 1,8%.

- PETROBRAS PN subiu 1,21%, sendo outro contrapeso, endossada pelo movimento do petróleo no mercado externo, onde o barril de Brent aumentou 2,5%. No setor, PETRORECONCAVO ON ganhou 3,51%, PRIO ON valorizou-se 2,2% e BRAVA ENERGIA ON avançou 0,23%.

- MARFRIG ON perdeu 4,17%, em meio a ajustes após alta de mais de 6% na véspera, com a CVM adiando assembleia de acionistas da BRF marcada para o próximo dia 14, que discutiria a incorporação da dona das marcas Sadia e Perdigão pela Marfrig. BRF ON caiu 4,35%.

- YDUQS ON fechou negociada em baixa de 7,4% e COGNA ON recuou 3,99% e em pregão negativo para ações de empresas sensíveis à economia doméstica ou com elevado nível de endividamento. MAGAZINE LUIZA ON perdeu 3,6%, enquanto o índice do setor de consumo cedeu 1,65%.

- MÉLIUZ ON, que não está no Ibovespa, disparou 9,67%, após a companhia divulgar na véspera que está em fase final para listar suas ações na OTC Markets, nos Estados Unidos, estimando que isso ocorra em até quatro semanas.

- FRASLE MOBILITY ON, que também não faz parte do Ibovespa, caiu 8,03% após precificar na véspera uma oferta de ações a R$24 por papel, um desconto de cerca de 8,2% comparado com o preço de fechamento do pregão de quinta-feira, a R$26,15.