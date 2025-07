Futuros de Wall Street recuam após Trump anunciar novas tarifas

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street caíam nesta sexta-feira, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escalar sua ofensiva tarifária, abalando os investidores antes do início da temporada de balanços corporativos na próxima semana.

Trump disse na quinta-feira que os EUA imporão uma taxa de 35% sobre os produtos do Canadá no próximo mês. O presidente dos EUA também sugeriu uma taxa tarifária geral de 15% ou 20% para outros países, um aumento em relação à atual taxa básica de 10%.

Ele disse que a União Europeia receberá em breve uma carta formal mais tarde, enquanto o bloco se esforça para chegar a um acordo com Washington.

O futuro do S&P 500 caía 0,63%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,54%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,53%.

Os mercados permaneceram em grande parte cautelosos nesta semana, com o único destaque sendo a Nvidia, que se tornou a primeira empresa a ultrapassar o marco de US$4 trilhões em valor de mercado.

O S&P 500 e o Nasdaq estão no caminho certo para encerrar a semana com poucas alterações, enquanto o Dow Jones parece prestes a interromper sua sequência de três semanas de ganhos - a mais longa desde janeiro.

Analistas estão observando um crescente senso de resiliência entre os investidores, que parecem estar se acostumando com as ameaças de Trump. Os movimentos do mercado em resposta a novos anúncios de tarifas são muito menos agitados do que a turbulência dos anúncios do "Dia da Libertação" em abril.

Embora os investidores estejam firmemente atentos aos últimos acontecimentos sobre as tarifas, a próxima temporada de balanços oferecerá pistas sobre como as incertezas comerciais estão afetando os resultados das empresas.

(Por Pranav Kashyap em Bengaluru)