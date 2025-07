Fazenda vê efeito limitado de tarifas de Trump sobre Brasil em 2025 e secretário espera dólar mais fraco

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério da Fazenda apontou nesta sexta-feira que o impacto da anunciada tarifa de 50% sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos, se efetivada, deve ser concentrado em alguns setores específicos e influenciar pouco a estimativa de crescimento em 2025, segundo boletim da Secretaria de Política Econômica (SPE).

Nesse ambiente, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, ainda avaliou em entrevista à imprensa que as incertezas comerciais produzidas pelo governo do presidente Donald Trump tendem a aprofundar a perda de poder do dólar frente a outras moedas, fator que ele classificou como decisivo para um arrefecimento da inflação.

Nesta sexta, a Fazenda revisou para cima a previsão para o crescimento do país neste ano, passando a ver uma desaceleração apenas marginal em 2026 mesmo diante da política restritiva de juros do Banco Central.

No documento, que ainda não considerou efeitos potenciais do aumento das tarifas sobre o Brasil pelos EUA, a Fazenda elevou sua projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro para 2,5% neste ano, contra previsão de 2,4% feita em maio. Para 2026, a estimativa passou de 2,5% para 2,4%.

(Por Bernardo Caram)