Fazenda: projeção de alta do PIB em 2025 passa de 2,4% para 2,5%

O Ministério da Fazenda aumentou mais uma vez sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deste ano, de 2,4% para 2,5%. A estimativa para 2026 saiu de 2,5% para 2,4%. As informações constam da grade de parâmetros publicada pela Secretaria de Política Econômica (SPE) divulgada nesta sexta-feira, 11.

As projeções da pasta estão acima das medianas do relatório Focus, que indicam alta de 2,23% para o PIB em 2025 e de 1,86% em 2026, conforme documento divulgado na última segunda-feira.

A revisão do PIB deste ano, segundo a SPE, está relacionada principalmente à resiliência do mercado de trabalho no segundo trimestre, levando à expectativa de desempenho melhor que o inicialmente esperado para o consumo das famílias nos próximos meses, apesar da política monetária restritiva.

"O crescimento esperado para a agropecuária também foi revisado para cima, repercutindo principalmente a alta nas estimativas do IBGE para produção de milho, café, algodão e arroz em 2025", explicou a SPE.

Apesar desse aumento marginal na previsão de crescimento, permanece a perspectiva de desaceleração econômica nos trimestres à frente, segundo a SPE.

Por setor produtivo, o maior ritmo de crescimento projetado para os serviços e para a atividade agropecuária no ano foi parcialmente compensado pela menor expectativa de expansão da indústria. Para o PIB de serviços, a projeção de crescimento em 2025 subiu de 2,0% para 2,1%.

Para a agropecuária, a expectativa de maior avanço na safra colaborou para a revisão do crescimento esperado de 6,3% para 7,8%. Em contrapartida, dados referentes à produção na indústria de transformação têm vindo abaixo do esperado, motivando a queda no ritmo de crescimento projetado para o setor industrial de 2,2% para 2,0%.

A leve revisão para baixo no crescimento esperado para 2026 repercutiu a previsão de maior expansão do PIB em 2025, além da elevação na expectativa mediana de taxa de juros básica terminal até o fim deste ano. Nos anos seguintes, o crescimento esperado é de cerca de 2,6%, próximo ao potencial, disse a SPE.