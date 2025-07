Eneva antecipa contratos de reserva de capacidade de térmicas

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Eneva informou nesta sexta-feira que o Ministério de Minas e Energia aprovou a antecipação do início dos contratos de reserva de capacidade de usinas termelétricas da companhia.

O diretor-presidente da elétrica, Lino Cançado, já havia informado a jornalistas que a companhia poderia antecipar o contrato da usina Parnaíba IV para ofertar cerca de 39 MW de energia ao sistema, em meio ao atraso no leilão de reserva.

A usina tem capacidade instalada para 56 MW, mas com 39 MW vendidos no leilão de reserva de 2021. A entrega dessa energia estava prevista inicialmente para 1º de julho de 2026.

Em comunicado nesta sexta-feira, além da Parnaíba IV, a Eneva anunciou que as termelétricas Gera Maranhão I e II e Viana também terão o início antecipado.

Segundo o documento, a usina Viana, com capacidade de 175 MW, terá início em 1 de agosto, enquanto para as usinas Geramar I e II (332 MW) e Parnaíba IV (56 MW) será em 1 de outubro.

A empresa prevê um incremento de receita de cerca de R$ 136,3 milhões para a usina Viana, R$196,8 milhões para Geramar I e II; e R$29,1 milhões para Parnaíba IV, referente às receitas fixas originalmente contratadas.

O vencimento dos contratos para todos os ativos segue inalterado em 1 de julho de 2041, acrescentou.

A Eneva também informou que realizou o pagamento de parcela adicional contingente de R$122,4 milhões relacionado à compra da Gera Maranhão, à época detentora das usinas Geramar I e II, e do acordo de associação que resultou na incorporação da Termelétrica Viana S.A., então dona da usina Viana.

No âmbito do acordo de associação, disse a empresa, serão emitidas cerca de 4,38 milhões de novas ações ordinárias pela Eneva em favor do BTG Pactual, em decorrência do exercício de bônus de subscrição aprovado em assembleia no ano passado.