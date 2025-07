Ele paga para se sentir amado, ela finge: 'Muitos só querem atenção'

Rafael*, 45, é um empresário que dedicou a maior parte de sua vida ao crescimento profissional. O foco no trabalho fez com que ele abrisse mão do pessoal e se desligasse do cuidado com a aparência. O empresário, que já chegou a manter relacionamentos no passado, não casou, não teve filhos e hoje diz enfrentar dificuldades para arrumar uma relação presencial. Ele, então, recorreu a um serviço que tem se tornado cada vez mais comum na internet: o webnamoro.

Webnamoro não é uma novidade na internet. Entretanto, essa prática de interação virtual tem se tornado uma fonte de renda para criadoras de conteúdo adulto, que expandem seus serviços para além da venda de fotos e vídeos sensuais ou explícitos. Agora, muitas criadoras comercializam o próprio tempo para atuar como "namoradas" de seus assinantes, com a oferta de "carinho personalizado", mesmo que tudo ocorra no ambiente virtual.

Rafael conheceu sua webnamorada em uma dessas plataformas. O empresário explica que assinou o perfil de uma criadora de conteúdo adulto, gostou do produto oferecido pela jovem e passou a criar maior interação com ela na própria plataforma. Depois de um período como assinante, propôs pagar para a jovem se tornar sua "namorada". Ele, que se autodefine como um tipo de sugar daddy — homem que aceita sustentar sua parceira — paga pelo afeto da criadora, mesmo que sem contato físico, apenas virtual.

É uma forma de me sentir especial, querido e desejado. Não tem cobranças entre a gente, e ela sempre faz aquilo que eu peço, demonstra preocupação e interesse em saber como foi o dia no trabalho, como eu estou. Gosto dessa atenção

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

O webnamoro consiste em uma interação diária. Geralmente, a mulher do outro lado da tela atende os desejos do assinante e envia conteúdo personalizado. Rafael, por exemplo, pede para a jovem lhe enviar vídeos com mensagens de "bom dia, boa tarde e boa noite", além de gravações em que ela diz "sentir falta dele". Ele também afirma não se incomodar com o fato de essa interação se restringir ao virtual ou que precise pagar por isso.

Eu tenho consciência de que essa é uma relação apenas virtual e que eu pago por isso. Mas não vejo como um trabalho e, para mim, o importante não é o valor financeiro, mas a atenção que ela me dá.

Mercado de afetos

A busca por afeto digital tem crescido nos últimos anos, impulsionada sobretudo por canais e grupos +18, segundo estudo da startup brasileira Vibx, especializada em automação para criadores de conteúdo adulto. O estudo mostra que o perfil predominante na busca por esse tipo de serviço é de homem entre 25 e 40 anos. Geralmente, são homens com poder aquisitivo em busca de manter relações virtuais que "encenam um namoro".

Conforme a startup, esse tipo de mercado é classificado como "economia do afeto digital". O crescimento do serviço está atrelado a fatores como carência emocional e o desejo masculino em ter seus pedidos atendidos sem ressalvas, o que normalmente não ocorreria em uma relação presencial.

'Faço papel de namoradinha'

A criadora de conteúdo Kerolay Chaves, 24, costuma atender pedidos especiais de seus assinantes que querem ir além das fotos e vídeos. Natural do Rio de Janeiro, ela explica que trabalha no ramo há três anos e afirma que na maioria das vezes os homens querem alguém para conversar e expor suas fantasias, desejos.

Eu faço o papel de namoradinha deles. Hoje em dia o público masculino procura muito isso, ter alguém com quem conversar, desabafar. Na realidade, nem é muito o lado romântico da coisa. O foco principal que muitos buscam é ter essa atenção.

Kerolay Chaves

O trabalho com conteúdo adulto rende um faturamento médio de R$ 20 mil por mês, diz Kerolay. Ela personaliza os vídeos para esse tipo de homem que busca webnamoro e diz se organizar para atender todos os pedidos, mas não permite que essa demanda atrapalhe sua rotina.

"Foco bastante em mostrar que sou eu mesmo porque é isso que realmente aproxima a gente, cria um vínculo maior. Normalmente, tem muito isso de chamar de 'amor, meu bem', apelidos íntimos. Mas tento fazer uma certa agenda, separar horas do meu dia para dedicar a eles".

Fotos e vídeos personalizados

Os assinantes criam uma conexão e desejam manter essa relação de namoro virtual", explica Karol Rosalin, 26 anos, que trabalha com entretenimento adulto há dois anos. "Tem que mandar mensagem de 'bom dia', com declarações; eles querem que eu grave vídeos dizendo o nome deles, tire fotos com o nome escrito no meu corpo e envie áudios. Muitos pedem coisas assim: 'Fala meu nome, me chama de namorado, me dá bom dia'.

Karol admite que essa é uma "realidade diferente", mas que lhe garante um faturamento mensal de R$ 30 mil com essas plataformas. "É uma realidade muito diferente, mas existe muito. Eles pedem vídeos com lingerie específica, para falar o nome deles. Tem homem que se deixar fala comigo o dia todo".

Não é apenas carência

A busca por relações virtuais remuneradas não é motivada apenas pela carência, afirma o psiquiatra e psicoterapeuta Saulo Vito Ciasca. Conforme o especialista, em muitos casos, a pessoa que paga para manter alguma forma de relacionamento tem "dificuldades de criar intimidade afetiva" na vida real, seja por medo da rejeição ou pela baixa autoestima.

Quem busca esse tipo de relação nem sempre é só por carência. Às vezes a pessoa está com dificuldades reais de criar alguma intimidade afetiva, ou porque tem medo de rejeição, alguma experiência traumática, baixo autoestima, e aí vai procurar por algo que ela tenha mais controle, como esse formato pago.

Saulo Vito Ciasca

Ciasca ressalta que o relacionamento motivado pelo dinheiro "pode oferecer uma ilusão de controle emocional", mas é preciso se atentar para não ficar dependente das relações virtuais. "A pessoa que paga sabe o que vai receber e isso, para quem é inseguro no campo afetivo, pode ser um pouco mais confortável do que ter que lidar com as incertezas de ter uma relação real, em que a pessoa pode ser rejeitada. Ao mesmo tempo, há impactos negativos porque a pessoa não sabe mais lidar com frustrações que vêm do não, da rejeição do outro, fica dependente desse tipo de vínculo, e essa fantasia pode substituir a troca afetiva genuína, pode dificultar ainda mais a construção de relações reais."

O psiquiatra reitera que o sinal de alerta surge quando essas relações online à base de dinheiro atrapalham a convivência fora das telas. Nesses casos, o ideal é buscar acompanhamento terapêutico. "Quando a pessoa passa a sentir necessidade dessa interação para se sentir bem, quando passa a interferir nas relações pessoais, profissionais, amorosas, nesse caso vale buscar ajuda, terapia, entender o porquê desse padrão, aprender a desenvolver formas mais saudáveis de se relacionar, com menos medo, mais autenticidade e aprender a lidar com situações de conflito que fazem parte dos relacionamentos."

*O nome foi alterado a pedido do entrevistado