Ela planeja casamentos desde os 23 e levantou R$ 3 mi com ajuda de atriz

Há dez anos, Amy Shack Egan concordou em ajudar uma amiga a planejar seu casamento. Ela não poderia imaginar que isso a inspiraria a, futuramente, abrir duas empresas do segmento —ou até mesmo que a famosa atriz Kerry Washington se tornaria sua principal investidora.

O que aconteceu

Quando organizou seu primeiro casamento, Amy tinha acabado de sair da faculdade e trabalhava em três empregos para se manter em Nova York. "Eu era como muitos jovens de 20 e poucos anos: frustrada por me sentir muito ambiciosa, mas sem saber qual caminho deveria seguir", lembra Amy, em entrevista ao CNBC Make It.

Enquanto ajudava sua amiga a lidar com a logística do casamento, ela descobriu que tinha talento para planejar eventos. E um interesse inesperado pela indústria de casamentos.

Os casamentos, ou "festas de amor", como ela chama, rapidamente se tornaram o trabalho paralelo de Amy. Naquele ano, ela planejou mais três casamentos como freelancer. No ano seguinte, mais seis, e no seguinte, mais 25. Foi o suficiente para Amy decidir se dedicar ao planejamento de casamentos em tempo integral.

Amy decidiu, então, tomar o primeiro grande passo na carreira. Ela inaugurou a Modern Rebel, uma empresa de planejamento de casamentos "não convencional" fundada em Nova York em 2015. Como ex-graduada em Estudos de Gênero, Amy, agora com 33 anos, diz que nunca imaginou entrar na indústria de casamentos, mas a ideia de "reescrever as regras" a intrigou.

Às vezes, as melhores pessoas para iniciar um novo negócio e transformar um espaço ultrapassado são aquelas que entram quase relutantemente — que foi exatamente como eu fiz Amy Shack Egan

Na década seguinte, a Modern Rebel planejou mais de 500 casamentos e expandiu de uma operação individual para uma equipe de "pessoas realmente talentosas". Ainda assim, ela sabia que havia mais espaço para crescer na indústria.

A nova empreitada

Era comum entre seus clientes pedir indicações de cerimonialistas, aquela pessoa que cuida de tudo enquanto os noivos simplesmente aproveitam o dia do casamento. "Por muitas razões, havia casais entrando em contato com a Modern Rebel dizendo, 'ei, em quem vocês confiam? Quem vocês recomendam?'. Percebi que isso poderia ser um negócio próprio, e na verdade poderia ser maior que a Modern Rebel", contou Amy.

Em fevereiro de 2025, Amy Egan lançou oficialmente a Cheersy, uma plataforma digital que conecta casais com coordenadores de casamentos previamente avaliados. É o tipo de empresa que Egan gostaria que existisse quando ela era freelancer, segundo ela.

Sua experiência com a Modern Rebel a ajudou a entender ambos os lados do mercado de casamentos. "Não sou a típica CEO que está focada apenas no lucro. Tenho muito respeito por ambos os lados dessa equação", disse.

O 'casamento' com Kerry Washington

Kerry Washington, atriz norte-americana Imagem: Reprodução/Instagram

Tornar-se uma empreendedora envolveu muito aprendizado para Egan, principalmente da maneira mais difícil. Ela lembra que não tinha experiência prévia em captação de recursos quando começou a buscar investimento para abrir a Cheersy.

Por meio de "alguém que conhecia alguém", Egan conheceu Kerry Washington durante um jantar. A Cheersy entrou em pauta na conversa e a atriz de Hollywood não só adorou a ideia como resolveu investir nela. "Quando conheci Kerry, foi um 'sim' imediato na primeira reunião que tivemos," disse.

Kerry Washington se tornou a principal investidora na primeira etapa de captação de recursos para a empresa. Outros nomes também contribuíram, como Elizabeth Cutler, cofundadora da SoulCycle; Jennifer Gilbert, fundadora da empresa de planejamento de eventos Save the Date; e Christina Tosi, fundadora e proprietária da Milk Bar.

A Cheersy conseguiu levantar US$ 550 mil (R$ 3 milhões na cotação atual) no ano passado. A ideia era dar sequência ao projeto de financiamento da empresa ainda em 2024, mas a gravidez de gêmeos fez Amy adiar os planos para 2026.

Por enquanto, Amy trabalha para expandir a base de clientes da Cheersy, construir conexões com fornecedores e se preparar para outra rodada de captação de recursos. "Criar uma startup não é uma linha reta", diz Egan, que usa cada pedaço de sua experiência na indústria de casamentos para continuar construindo a Cheersy.