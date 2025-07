Economia do Reino Unido encolhe novamente em maio, gerando novas preocupações com perspectivas

Por Andy Bruce e William Schomberg

(Reuters) - A economia do Reino Unido sofreu contração inesperada pelo segundo mês consecutivo em maio, segundo dados oficiais divulgados na sexta-feira, agravando as preocupações da ministra das finanças, Rachel Reeves, em meio à crescente turbulência global.

O Produto Interno Bruto encolheu 0,1% após uma queda de 0,3% em abril, informou o Escritório de Estatísticas Nacionais.

Os economistas consultados pela Reuters previam, em sua maioria, que o PIB cresceria 0,1% em relação ao nível de abril.

Após um surto de crescimento no início do ano, a economia britânica pode agora estar enfrentando um crescimento estável ou mais fraco do que o esperado anteriormente para o período de abril a junho, disseram economistas.

Os dados de sexta-feira agora aumentam as expectativas de que o Banco da Inglaterra reduzirá as taxas de juros no próximo mês.

"A falta de impulso na economia do Reino Unido, indicada por esses números lentos, significa que um corte na taxa de juros em agosto parece inevitável, apesar do recente aumento na inflação", disse Suren Thiru, diretor de economia do órgão de contabilidade ICAEW.

O governo trabalhista do primeiro-ministro Keir Starmer tem lutado para impulsionar o crescimento em seu primeiro ano, com um aumento de impostos sobre os empregadores e as guerras comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump, pesando sobre a economia.