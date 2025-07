'Diaba Loira' é procurada após escapar de feminicídio e se aliar ao crime

A Polícia Civil do Rio de Janeiro incluiu em sua lista de criminosos procurados Eweline Passos Rodrigues, 28, também conhecida como "Diaba Loira", suspeita de envolvimento com as duas principais organizações criminosas do estado: CV (Comando Vermelho) e TCP (Terceiro Comando Puro).

O que aconteceu

Diaba Loira foi inserida ontem na lista de criminosos procurados pelas autoridades fluminense. Ela é suspeita de envolvimento com o crime organizado no Rio. As informações são da PCRJ (Polícia Civil do Rio de Janeiro).

Natural de Santa Catarina, Eweline aderiu à criminalidade após sofrer uma tentativa de feminicídio de um ex-companheiro em 2022. Na ocasião, ela ficou ferida no pulmão e passou por uma cirurgia. Após se recuperar, deixou seu estado de nascimento e mudou para o Rio, onde primeiro se associou ao Comando Vermelho.

Eweline ganhou notoriedade após ser flagrada traficando sete quilos de cocaína em 2023. A droga seria transportada para Tubarão (SC), mas ela se envolveu em um acidente de trânsito. A traficante foi detida, depois liberada e fugiu para o reduto do CV.

A Diaba Loira voltou a ser vista por policiais na Gardênia Azul, na zona oeste carioca, no mês passado. Na ocasião, ela teria trocado tiros com agentes durante uma operação na comunidade, mas conseguiu escapar.

Mulher identificada como 'Diaba Loira' é procurada pela PCRJ Imagem: Divulgação

Eweline mudou de associação criminosa e se aliou com o TCP. De acordo com as autoridades, ela agora pertence à Tropa do Coelhão, liderado pelo traficante William Yvens Silva, que é associado ao TCP no Complexo da Serrinha, em Madureira. O chefe do tráfico nessa região é Wallace Brito Trindade, o Lacosta, que figura na lista dos bandidos mais perigosos do Rio.

Após migrar para o TCP, Diaba Loira também estaria na mira do CV, por isso ela teria deixado o Rio. A suspeita é de que a traficante tenha se mudado para a Bahia, mas essa informação ainda não está confirmada.

Diaba Loira desafia as autoridades em postagens nas redes sociais. A polícia diz que ela costuma postar fotos com armamento pesado, como fuzis e pistolas, acompanhada por legendas como "não me entrego viva, só saio no caixão".

Contra Eweline, há ao menos três mandados de prisão em aberto. Dois desses mandados foram expedidos pela Justiça de Santa Catarina por tráfico de drogas, organização criminosa e violação de medidas judiciais. Ela também responde por rompimento de monitoramento eletrônico.

Quem tiver informações sobre a Diaba Loira pode repassar às autoridades pelos canais de atendimento, sob anonimato: