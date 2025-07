Departamento de Estado dos EUA começa processo para demitir mais de 1.350 funcionários

Por Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Estado dos Estados Unidos começou a demitir mais de 1.350 funcionários baseados no país nesta sexta-feira, enquanto o governo do presidente Donald Trump avança com uma reforma sem precedentes de seu corpo diplomático.

Para os críticos, a medida prejudicará a capacidade dos EUA de defender e promover seus interesses no exterior.

As demissões, que afetam 1.107 funcionários públicos e 246 funcionários do serviço exterior baseados nos Estados Unidos, ocorrem em um momento em que Washington está lidando com múltiplas crises no cenário mundial: a guerra da Rússia na Ucrânia, o conflito de quase dois anos em Gaza e o Oriente Médio em alerta devido à alta tensão entre Israel e o Irã.

"O Departamento está otimizando as operações domésticas para se concentrar nas prioridades diplomáticas", afirmava um comunicado interno do Departamento de Estado enviado à força de trabalho.

"As reduções de pessoal foram cuidadosamente planejadas para afetar funções não essenciais, escritórios duplicados ou redundantes e escritórios onde se possa encontrar eficiências consideráveis", acrescentou.

A redução total na força de trabalho será de quase 3.000, incluindo as saídas voluntárias, de acordo com o aviso e um alto funcionário do Departamento de Estado. No total há 18.000 funcionários baseados nos Estados Unidos.

A medida é o primeiro passo de uma reestruturação que Trump busca para garantir que a política externa dos EUA esteja alinhada à sua agenda "América em Primeiro Lugar".

Ex-diplomatas e críticos afirmam que a demissão de funcionários do serviço exterior coloca em risco a capacidade dos EUA de conter a crescente assertividade de adversários como China e Rússia.

"O presidente Trump e o secretário de Estado Rubio estão mais uma vez tornando a América menos segura e menos protegida", disse o senador democrata Tim Kaine, da Virgínia, em um comunicado.

"Esta é uma das decisões mais ridículas que poderiam ser tomadas em um momento em que a China está aumentando sua presença diplomática ao redor do mundo e estabelecendo uma rede internacional de bases militares e de transporte, a Rússia continua seu ataque brutal de anos a um país soberano e o Oriente Médio caminha de crise em crise", disse Kaine.

Dezenas de funcionários do Departamento de Estado lotaram o saguão da sede da agência em Washington, fazendo um improvisado "aplauso" em homenagem aos colegas demitidos. Dezenas de pessoas choravam enquanto carregavam seus pertences em caixas, se abraçavam e se despediam de amigos e colegas de trabalho.

Do lado de fora, dezenas de outras pessoas estavam enfileiradas, continuando a aplaudir e vibrar por eles, algumas segurando faixas com os dizeres: "Obrigado, diplomatas da América". O senador democrata Chris Van Hollen compareceu à manifestação.

Vários escritórios foram montados dentro do prédio para que os funcionários que estão sendo demitidos entreguem seus crachás, laptops, telefones e outros bens da agência.

Os escritórios estavam marcados com cartazes que diziam "Dia de Transição -- Processamento Externo". Um balcão estava identificado como "Centro de Serviços de Processamento Externo", com pequenas garrafas de água colocadas ao lado de uma caixa de lenços de papel. Dentro de um dos escritórios, caixas de papelão eram visíveis.

Uma "lista de verificação de separação" de cinco páginas -- enviada aos trabalhadores demitidos nesta sexta-feira e vista pela Reuters -- informa aos funcionários que eles perderiam o acesso ao prédio e seus e-mails às 17h (horário de verão do leste dos EUA).

Muitos membros de um escritório do Departamento de Estado que supervisionava o reassentamento de afegãos nos EUA e que trabalharam para o governo durante a guerra de 20 anos também foram demitidos como parte da reforma.

"SINAL ERRADO"

Em fevereiro, Trump ordenou que o secretário de Estado, Marco Rubio, reformulasse o serviço de relações exteriores para garantir que a política externa do presidente republicano fosse implementada "fielmente". Ele também prometeu repetidamente "limpar o estado profundo", demitindo burocratas que considera desleais

A reformulação faz parte de uma iniciativa sem precedentes de Trump para reduzir a burocracia federal e cortar o que ele considera um desperdício de dinheiro público. Seu governo desmantelou a Agência dos Estados Unidos para Assistência Internacional (USAID, na sigla em inglês), o principal braço humanitário de Washington, que distribuía bilhões de dólares em assistência em todo o mundo, e a transferiu para o Departamento de Estado.

Rubio anunciou os planos para a reformulação do Departamento de Estado em abril, dizendo que o órgão, em sua forma atual, era "inchado, burocrático" e não era capaz de desempenhar sua missão "nesta nova era de grande competição de poder".

Ele imaginou uma estrutura que, segundo ele, devolveria o poder aos escritórios regionais e embaixadas, eliminando programas e escritórios que não estivessem alinhados com os principais interesses dos Estados Unidos.

Essa visão veria a eliminação do papel do alto funcionário para a segurança civil, democracia e direitos humanos e o fechamento de alguns escritórios que monitoravam crimes de guerra e conflitos ao redor do mundo.

A reorganização deveria estar concluída em grande parte até 1º de julho, mas não ocorreu conforme o planejado em meio a um litígio em andamento. O Departamento de Estado aguardava a Suprema Corte dos EUA se pronunciar sobre a tentativa do governo Trump de suspender uma ordem judicial que bloqueava cortes de empregos em massa.

Na terça-feira, o tribunal abriu caminho para que o governo Trump prosseguisse com os cortes de empregos e a redução drástica de pessoal em diversas agências.

(Reportagem de Humeyra Pamuk)