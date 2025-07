Como parar de tossir? 11 ações que ajudam a aliviar sintoma

A chegada da estação mais fria do ano vem acompanhada de disseminação em massa de doenças contagiosas. Não porque o frio em si traga a presença de vírus, mas é comum que as pessoas doentes se aproximem neste momento e evitem abrir janelas em meios de transporte. A tosse está entre os principais sintomas de males comuns desta estação, como gripes e resfriados. Mas o que você pode fazer para melhorar o sintoma?

Antes de qualquer dica é importante entender o que causa a tosse. Considerada uma defesa do nosso organismo, ela ocorre principalmente quando partículas ou microrganismos entram nas vias aéreas, causando irritação no sistema respiratório.

A tosse também pode ser causada por infecções respiratórias virais, como o resfriado comum e gripe, bronquite aguda ou crônica, pneumonia, alergias, tabagismo ou doenças como a fibrose cística, tuberculose, câncer de pulmão avançado e embolia pulmonar.

Diferenças entre tosses

Dividida em dois tipos, a tosse pode ser seca, quando não há secreção expelida, ou produtiva quando existe secreção, popularmente conhecida como catarro.

Tosse seca: pode ser causada por inflamações nas vias respiratórias ou relacionada a doenças cardíacas. Ela pode ser irritativa e persistente.

Tosse com catarro: Tem produção de muco (branco, amarelo ou verde) e pode ter relação com infecções respiratórias como a sinusite e pneumonia

A tosse também pode ser qualificada em função do tempo com que a pessoa apresenta o sintoma:

Tosse crônica: Quando dura mais de 8 semanas em adultos ou 4 semanas em crianças, sendo provocada pela asma, bronquite, alergias e refluxo gastroesofágico.

Tosse aguda : provocada por gripes e resfriados, tem duração de no máximo três semanas. Aquela tosse que se manifesta de noite e interrompe o sono pode ser causada por refluxo gastroesofágico, asma ou drenagem pós-nasal.

Tosse alérgica: comum em pessoas com rinite alérgica e asma. Ela costuma ser irritativa, provocada pela obstrução das vias respiratórias devido à exposição a fumaça, poluentes, poeira ou produtos químicos.

Ente as opções para parar de tossir, estão:

Use umidificador e mantenha o ambiente arejado Utilize a vaporização Hidrate-se Tome banho Use remédios caseiros Alimentos que ajudam Fuja de alimentos que causam refluxo Evite álcool e tabagismo Faça gargarejo Lave o nariz com soro Mantenha a casa limpa

Leia mais abaixo sobre cada uma.

11 ações para acabar com a tosse

Use umidificador e mantenha o ambiente arejado

Quando o tempo está mais seco, em geral as partículas de poluição aumentam, e neste caso um umidificador pode ajudar a diminuir a tosse. Na tosse causada por estados gripais, manter o ambiente arejado auxilia na respiração adequada. No entanto, é necessário buscar ajuda especializada para descobrir a causa.

Utilize a vaporização

A vaporização, que ajuda a descongestionar as vias respiratórias, pode ser feita em casa, tanto com aparelho próprio como deixando a face em cima do vapor que sai de uma bacia com água morna.

Hidrate-se

A falta de água em quantidade adequada resseca as mucosas e facilita a deposição de partículas no sistema respiratório, o que pode gerar a tosse. Por isso, mantenha-se hidratado, seja bebendo água, tomando sucos, chás ou sopas.

Tome banho

O banho morno ou quente auxilia na expectoração de secreções, assim diminuindo a tosse em estados gripais. Como o banho também ajuda a deixar o ambiente mais úmido, acaba facilitando a manutenção da temperatura corporal e reduzindo a produção de muco.

Use remédios caseiros

Para aliviar os sintomas gripais, como a tosse, tome xaropes com alho, gengibre, limão, mel ou própolis. Essas substâncias têm ação anti-inflamatória.

Chás calmantes feitos com camomila, raiz de alcaçuz, ervas, alho, canela, cravo e limão, mel e hortelã, aliviam o desconforto causado pela tosse.

Alimentos que ajudam

Por terem propriedades de ativação do metabolismo, a canela e o cravo ajudam na imunidade. O mel e o abacaxi são expectorantes naturais e também melhoram o sistema imune. O alho, que possui composto chamado alicina, é capaz de matar algumas bactérias e germes.

Alimentos ricos em vitamina C favorecem o fortalecimento do sistema imunológico.

Fuja de alimentos que causam refluxo

A ingestão de determinados alimentos pode dificultar o trânsito do sistema digestivo, propiciando refluxo, que é uma importante causa de tosse.

Por isso, de noite evite alimentos ricos em gordura, que causam lentidão no trânsito intestinal, além do café, chá preto, chá mate, chocolate, molho de tomate, condimentos, pimentas, comidas ácidas e bebidas gasosas.

Não exagere ou evite

É importante não exagerar no consumo de álcool, evitar o tabagismo, não realizar refeições volumosas e nem dormir logo depois de se alimentar.

Gargarejo ajuda

É verdade que as misturas de água com vinagre ou com sal auxiliam na redução da tosse através de ação bacteriostática (impedir que os microrganismos aumentem em quantidade) e na remoção de partículas que possam estar causando a tosse. Mas esse efeito é temporário e limitado aos locais onde o gargarejo alcança.

Lave o nariz com soro

Como o nosso nariz tem a função de filtrar e umidificar o ar que respiramos, quando o muco está presente em excesso, ele atrapalha esta função. Por isso, limpar ou lavar o nariz com soro durante os estados gripais ajuda bastante nessa remoção.

Quando você respira melhor, evita que as partículas, que poderiam causar a tosse, cheguem à traqueia, onde causariam um aumento da tosse.

Mantenha a casa limpa

É importante sempre manter a casa sem pó e, na hora de limpar o ambiente optar por utilizar pano úmido, no lugar de vassouras ou espanadores de pó.

Quando devemos procurar ajuda médica?

Se você está com tosse há mais de uma semana e ela te faz perder o fôlego, ou tem catarro amarelo, esverdeado ou com sangue, procure ajuda médica o mais breve possível. Depois de fazer a avaliação correta e descobrir a causa da tosse, o médico poderá prescrever as medicações mais eficientes.

Em casos de gripe, geralmente são usados antialérgicos e medicações para dor e febre. Já em casos de alergia ou rinite alérgica podem ser usados corticoides, que podem variar na dose e forma de aplicação e, para as tosses com secreção mais espessa, utilizam-se mucolíticos.

Quando a tosse persiste por mais de três semanas, ela pode ser indicar a existência de problemas mais sérios. Por isso, fique atento à perda de peso e à limitação de atividades básicas pela falta de ar.

Fontes: Carolina Polido, enfermeira e professora; Michelle Andreata Souza Moura, médica paliativista com especialização em pneumologia e professora, e Dr. Alberto Cukier, pneumologista.