Colheita de café 25/26 do Brasil alcança 69%, diz Safras

SÃO PAULO (Reuters) - A colheita de café no Brasil alcançou 69% da produção da safra 2025/26, um avanço de 9 pontos percentuais em relação à semana anterior, disse a Safras & Mercado nesta sexta-feira.

O levantamento da consultoria apontou que o ritmo dos trabalhos segue acelerado, superior ao registrado no mesmo intervalo do ano passado (66%) e também à média de 62% para este período nos últimos cinco anos.

A colheita do café canéfora (conilon/robusta) atingiu 88% da produção, à frente dos 83% registrados nessa época no ano passado e dos 80% da média dos últimos cinco anos.

No caso do arábica, a colheita chega a 58% da produção, em linha com o visto no mesmo período de 2024, mas acima da média quinquenal, que é de 52%, disse a Safras.

(Por Letícia Fucuchima e Gabriel Araujo, edição Michael Susin)