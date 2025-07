Chanceler russo inicia visita oficial à Coreia do Norte

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, chegou à Coreia do Norte nesta sexta-feira (11) para uma visita oficial, informaram as agências de notícias russas, em meio ao fortalecimento das relações entre Moscou e Pyongyang, incluindo a cooperação militar.

Lavrov desembarcou em Wonsan, na costa do Mar do Japão, onde as autoridades norte-coreanas inauguraram uma área turística no final de junho, segundo as agências de notícias estatais russas TASS e RIA Novosti. Ele deve se encontrar com seu homólogo norte-coreano, Choe Son Hui, entre outras autoridades.

Esta visita ocorre um mês e meio após o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, viajar a Pyongyang para marcar o primeiro aniversário de um acordo de defesa mútua assinado pelos dois países.

Moscou e Pyongyang fortaleceram sua cooperação militar nos últimos anos, com a Coreia do Norte fornecendo armas e tropas para apoiar o ataque da Rússia à Ucrânia.

Os dois países assinaram um acordo de defesa mútua durante a visita do presidente russo, Vladimir Putin, à Coreia do Norte no ano passado.

Um contingente de soldados norte-coreanos participou, ao lado do Exército russo, dos combates contra as forças ucranianas na região russa de Kursk, da qual esta ocupou uma pequena parte até abril de 2025.

Em mais um sinal recente da reaproximação entre os dois países, a agência reguladora de transporte aéreo da Rússia, Rosaviatsia, concedeu à Nordwind Airlines autorização para operar até dois voos semanais entre Moscou e Pyongyang.

