Carney diz que Canadá está comprometido em trabalhar com os EUA para revisar tarifas até 1º/8

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que o seu governo está comprometido em continuar a trabalhar com os EUA para revisar as tarifas impostas ao país até o prazo final, em 1º de agosto. "O governo canadense tem defendido prontamente nossos trabalhadores e empresas. Continuaremos a fazer isso", escreveu o premiê, em publicação no X na madrugada desta sexta-feira, 11.

Carney apontou que o país fez um "progresso vital" para interromper a entrada de fentanil nos EUA e que pretende continuar a fazê-lo para "salvar vidas e proteger comunidades em ambos os países".

Ao mesmo tempo, o premiê canadense ressaltou que o governo federal, as províncias e territórios canadenses estão concentrados em projetos de interesse nacional para fortalecer a economia do Canadá e parcerias comerciais "ao redor do mundo".

Na noite desta quinta-feira, 10, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas de 35% sobre o Canadá, alegando que o país "fracassou" no combate ao fentanil e não colaborou com os americanos ao aplicar tarifas de retaliação. A alíquota é maior do que os 25% aplicados anteriormente, também sob argumentos de insatisfação com o combate ao fentanil e políticas de imigração.

O Canadá é o 23º país a receber uma carta anunciando o novo nível de tarifas recíprocas. Dessa lista, as tarifas sobre bens do Brasil seguem as maiores, de 50%.